Parkta oynayan Hira Nur Demircan’ı yaralayan sanığa 3 yıl 9 ay hapis

Pendik’te parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı silahla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Barış Balcı, “silahla kasten yaralama” suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Pendik’te 21 Ağustos 2018 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı silahla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan ve 15 ay sonra tahliye edilen Barış Balcı’nın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Barış Balcı ile avukatı Aysel Dermencioğlu katılırken, Hira Nur Demircan’ın avukatı Atanur Aydoğan da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, “Müvekkilimizin olayla ilgisi yoktur. Bu durumu olaya ait kamera görüntüleri doğrulamaktadır. Ortada müvekkilimin suç işlediğine dair somut bir delil yoktur. Şüpheden suç oluşmaz, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince müvekkilimizin atılı suçtan beraatine karar verilmesini talep ederiz” dedi.

“Suçu üzerime yıkmaya çalışıyorlar”

Son savunması ve sözü sorulan sanık Barış Balcı, “Suçu işlemediğim halde suç bana kaldı. Atılı suçu işlemedim. Ben böyle bir şey yapmadım. Suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar, kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.