Parkta oynayan Hira Nur’u yaralayan sanığa tahliye

Pendik’te arkadaşlarıyla birlikte parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı silahla ateş ederek yaralayan sanık 15 ay sonra tahliye edildi.

Pendik’te 21 Ağustos 2018 tarihinde parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı yaraladığı iddiasıyla 23 yıla kadar hapsi istenen Barış Balcı’nın yargılandığı davanın üçüncü celsesi görüldü.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Barış Balcı cezaevinden getirilirken, sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Hira Nur Demircan’ın avukatı Cengiz Tayfur da salonda hazır bulundu.

Silahın öldürücü niteliği tespit edilemedi

Mahkeme başkanı, Hira Nur Demircan’ı yaralayan silahın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin kesin bir görüş bildirilemediğinden dosyanın 2. İhtisas Dairesine gönderildiğini ancak raporun henüz gelmediğini tutanağa geçirdi. Mağdur avukatı Cengiz Tayfur, eksik hususların giderilmesini isteyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı, tutukluluğunun devamını istedi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma ve delilleri karartma hususunda somut olgu durumunu göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Aysel Dermencioğlu, “Müvekkilim 15 aydır tutuklu olduğundan dolayı tutuksuz yargılanmasını talep ederiz. Müvekkilimin eylemi gerçekleştirdiğine dair net ve kesin delil yoktur” dedi. Bunun üzerine söz alan sanık ise, tahliyesini istedi.