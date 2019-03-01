Parkta oynayan Hiranur’u yaralayan sanık hedef alarak ateş etmiş

Pendik’te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı silahla ateş ederek yaralayan sanığın yargılandığı davada keşif raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, sanığın küçük kızı hedef alarak ateş ettiği belirtildi.

Pendik’te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı oturduğu evin penceresinden silahla ateş ederek yaralayan sanığın yargılandığı davada, keşif raporu dava dosyasına girdi. Bilirkişiler Recep Kılıç ve Mustafa Furkan tarafından hazırlanan raporda, sanık Barış Balcı’nın evinin bahse konu oda içerisinde pencere kanadı açılarak yapılan bir atışın mağdur Hiranur Demircan’ın bulunduğu konuma ve sırtında bulunan yara izi yüksekliğine isabet edebileceği belirtildi.

Penpark Sitesi çocuk oyun parkı güneybatı duvarındaki deformasyonun dairenin penceresinden, mağdurun bulunduğu bölgeye yapılacak bir atıştaki mermi uçuş yolunun açısal olarak daha alt noktasında kaldığından beton yapıdaki bu deformasyonun oluşmayacağı anlatıldı.

Hedef alarak ateş etmiş

Mağdur Hiranur Demircan’ın vücudundan çıkarılan kadeh-paraşüt saçmanın tamamen parçalanmadığı ve taşıdığı formu büyük ölçüde kaybetmediği, kendi yapısından daha yumuşak bir yüzeye çarparak eğilme bükülme şeklinde deforme olduğu, dolayısıyla mağdurun yaralanmasına yol açan saçmanın mağdurun vücuduna ara hedef olmadan (sekmeye uğramadan) isabet ederek yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.