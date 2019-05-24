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Parkta oynayan küçük kıza elektrik çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 19:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde parkta oynarken aydınlatma lambasına dokunan 12 yaşındaki kız elektrik akımına kapıldı.

Parkta oynayan küçük kıza elektrik çarptı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde parkta oynarken aydınlatma lambasına dokunan 12 yaşındaki kız elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Turgutlu’da ailesiyle vakit geçirmek için Irlamaz Vadisi’ne giden Zeynep Günel (12) arkadaşlarıyla birlikte top oynarken, demir parmaklıklarla muhafaza altına alınan aydınlatma lambalarının birine ayağı takıldı. Ayağını kurtarmak için elleriyle parmaklıklara dokunan Zeynep Günel elektrik akımına kapıldı. Çarpmanın etkisiyle elini parmaklıklardan çeken Zeynep Günel, kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine ailesi tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Elleri şişen Günel, çocuk servisinde tedavi altına alındı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, baba Sebahattin Günel sorumlulardan şikayetçi oldu.

Parkta oynayan küçük kıza elektrik çarptı

Parkta oynayan küçük kıza elektrik çarptı

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