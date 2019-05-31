HABER

Parkta oyuncağa saçı kapılan Suriyeli çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 02:01 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Suriye uyruklu Safa Süleyman (11) adlı kız çocuğu parkta, dönen oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya saçının kapılması sonucu yaralandı. Saçı kesilerek kurtarılan Safa, hastaneye kaldırıldı.

Parkta oyuncağa saçı kapılan Suriyeli çocuk yaralandı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Suriye uyruklu Safa Süleyman (11) adlı kız çocuğu parkta, dönen oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya saçının kapılması sonucu yaralandı. Saçı kesilerek kurtarılan Safa, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Hacı Seyitali Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte parka gelen Safa Süleyman, parktaki oturarak çevrilen oyuncağa bindi. Oyuncak döndüğü sırada Safa Süleyman'ın saçları oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya takıldı. Yaralanan ve oyuncakta mahsur kalan Safa, çağrılan itfaiye ekiplerinin saçını kesmesi sonucu kurtarıldı. Ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Safa'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

​FOTOĞRAFLI

Parkta oyuncağa saçı kapılan Suriyeli çocuk yaralandıParkta oyuncağa saçı kapılan Suriyeli çocuk yaralandıParkta oyuncağa saçı kapılan Suriyeli çocuk yaralandı

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Mağazalardan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandıMağazalardan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Bodrum’da 4.2 şiddetinde depremBodrum’da 4.2 şiddetinde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

31 Mart seçimleri iptal edilmişti! Yeni seçim tarihi belli oldu

31 Mart seçimleri iptal edilmişti! Yeni seçim tarihi belli oldu

Kritik toplantı sona erdi! Bildiride önemli mesajlar

Kritik toplantı sona erdi! Bildiride önemli mesajlar

Dev bankanın adında değişiklik!

Dev bankanın adında değişiklik!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.