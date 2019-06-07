Parkta şoke eden anlar! Tacizci yakayı ele verdi

Yaşananlara kayıtsız kalamayan taksi şoförü, bakın olayın seyrini nasıl değiştirdi...

Bir kadın ve bir erkeği karanlık parkta gördü.

Aracından çıkıp yürüdü.

O an, bir karar vermesi gerekiyordu.

Görüntüler, İngiltere'nin orta kesimindeki Staffordshire'da kaydedildi.

Saat gece yarısına doğru, 23.34.

Bir taksi şoförü, yolcularını karanlık bir parktaki hareketliliği fark etti.

Yaklaşınca bir kadının tacize uğradığını gördü.

Yalnızca kadının sesleri duyuluyordu.

Parktaki kadın, beyaz gömlek giymiş ve kravat takmış bir erkekten dakikalardır kurtulmaya çalışıyordu.

Erkek, parktan gitmek isteyen kadının ısrarla önüne geçiyordu.

Taksici Dave Johnson, aracından çıkarak olaya müdahale etti.

Johnson'ı gören kadın, kendisini taciz eden erkekten kurtuldu.

Ve taksiye doğru yürüdü.