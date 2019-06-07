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Parkta şoke eden anlar! Tacizci yakayı ele verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2019 07:56 | Son Güncelleme

İngiltere'deki Staffordshire'da karanlık bir parkta taksi kamerasına takılan görüntüler dünyada yankı uyandırdı. Sosyal medyada izlenme rekoru kıran görüntülerde, bir taksici beyaz gömlek ve kravatlı adamın yolda yürüyen elbiseli kadını taciz ettiğini gördü.

Yaşananlara kayıtsız kalamayan taksi şoförü, bakın olayın seyrini nasıl değiştirdi...

Bir kadın ve bir erkeği karanlık parkta gördü.
Aracından çıkıp yürüdü.
O an, bir karar vermesi gerekiyordu.
Görüntüler, İngiltere'nin orta kesimindeki Staffordshire'da kaydedildi.
Saat gece yarısına doğru, 23.34.
Bir taksi şoförü, yolcularını karanlık bir parktaki hareketliliği fark etti.
Yaklaşınca bir kadının tacize uğradığını gördü.
Yalnızca kadının sesleri duyuluyordu.
Parktaki kadın, beyaz gömlek giymiş ve kravat takmış bir erkekten dakikalardır kurtulmaya çalışıyordu.
Erkek, parktan gitmek isteyen kadının ısrarla önüne geçiyordu.
Taksici Dave Johnson, aracından çıkarak olaya müdahale etti.
Johnson'ı gören kadın, kendisini taciz eden erkekten kurtuldu.
Ve taksiye doğru yürüdü.
Beyaz gömlek ve kravatlı erkek araca kadar gelse de geri dönmek zorunda kaldı.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere taciz

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