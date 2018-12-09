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Parkta tabancayla intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 08:21 | Son Güncelleme

ADANA'da Muzaffer A.

Parkta tabancayla intihara kalkıştı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Muzaffer A. (37), parkta, göğsüne tabancayla ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Muzaffer A., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen Muzaffer A., yanındaki tabancayı sol göğsüne dayayıp, ateşledi. Bu sırada parkın yakınlarında devriye görevi yapan mahalle bekçileri, durumu fark edip, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Muzaffer A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Muzaffer A.'nın kendini vurduğu tabancaya incelemek üzere el koydu.

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Parkta tabancayla intihara kalkıştıParkta tabancayla intihara kalkıştı

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