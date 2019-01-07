HABER

Parkta tabancayla vurulan kadın yaralı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 11:05 | Son Güncelleme

SAMSUN'da gece meydana gelen olayda, E.K.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da gece meydana gelen olayda, E.K. (22) parkta karnından tabanca ile vurulmuş halde yaralı olarak bulundu. Genç kadın, hastaneye kaldırılırken, olayın intihar girişimi mi yoksa silahlı saldırı mı olduğu polis tarafından araştırılıyor.
Olay, gece 02.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'ndeki Anneler Parkı'nda meydana geldi. Devriye görevini yapan bekçiler bir el silah sesi duymaları üzerine olay yerine geldi. Bekçiler E.K. isimli kadını karnından tabanca ile vurulmuş halde yaralı buldu. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında hayati tehlikesi bulunan genç kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede ise yaralı kadının bulunduğu yerin 1 metre yanındaki ağaçların altında bir tabanca bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın intihar girişimi mi yoksa silahlı saldırı mı olduğunun araştırıldığı belirtildi.

Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...
Arka bacaklarını kırdığı köpeği başka köpeğe ısırttığı iddiasıyla gözaltına alındıArka bacaklarını kırdığı köpeği başka köpeğe ısırttığı iddiasıyla gözaltına alındı
Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi adliyedeKayseri'de 8 FETÖ şüphelisi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.