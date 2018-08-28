HABER

Parkta tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, Velit Gökduman (22), parkta göğsünden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Parkta tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, Velit Gökduman (22), parkta göğsünden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Cesedin yaklaşık 2 metre uzağında, olayla kullanıldığı düşünülen tabanca bulundu.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'deki Güney Yıldızı Parkı'nda meydana geldi. Parkta devriye görevi yaptıkları sırada ağacın altında hareketsiz yatan birini gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sol göğsünden tabanca ile vurulduğu saptanan kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise, cesedin yaklaşık 2 metre uzağında tabanca buldu. Yapılan kimlik kontrolünde cesedin Velit Gökduman'a ait olduğu belirlenirken, ailesi tarafından olaydan yaklaşık iki saat önce Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gökduman'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gökduman'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve soruşturmayla kesinlik kazanacak.
Olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya incelemek üzere el koyan polis, soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Parkta tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulunduParkta tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulunduParkta tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulunduParkta tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıKonya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da otomobil mobilya fabrikasına daldı: 1 yaralıBursa'da otomobil mobilya fabrikasına daldı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Süper Lig'de Aboubakar bombası

Süper Lig'de Aboubakar bombası

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

İlginizi Çekebilir

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

Ne Çeşme, ne Bodrum! Akın ettiler

Ne Çeşme, ne Bodrum! Akın ettiler

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Adana'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç

Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç

İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.