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  4. Parkta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar tarafından tekme tokat dövüldü

Parkta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar tarafından tekme tokat dövüldü

05.07.2022 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşanan taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Parkta oturan iki genç kız, kendilerini sözlü olarak taciz ettiğini öne sürdükleri bir erkeği tekme tokat dövdü. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Ankara’daki olay dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Kocatepe parkında oturan 2 genç kızı sözlü olarak bir genç erkek taciz etti.

GENÇ KIZLAR TEKME TOKAT DÖVDÜ!

Sözlü tacize dayanamayan kızlar, ortaya aldıkları erkeği tekme tokat dövdü. Olayı gören çevredeki diğer vatandaşlar da çocuğa saldırdı. Yerlerde sürünen çocuk dakikalarca kızlar ve arkadaşları tarafından darp edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaya, orada bulunan bir vatandaş müdahale ederek gençleri dağıtırken, dayak yiyen çocuğun ise şikayetçi olduğu iddia edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara taciz
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