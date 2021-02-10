Parkta tartıştığı husumetlisi tarafından silahla vuruldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şahıs, tartıştığı husumetlisi tarafından silahla ayağından vuruldu.

Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi Aşık Veysel Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ç. ile husumetlisi olduğu öğrenilen V.B. ve Y.B. arasında parkta tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslardan birisi çıkardığı tabanca ile Abdullah Ç.’yi ayağından vurdu. Abdullah Ç. kanlar içerisinde kalırken, V.B. ve Y.B. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abdullah Ç., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

