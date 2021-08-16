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Parkta tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı, kaçarken otobüs çarptı! Sözleri şaşkına çevirdi

16.08.2021 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da parkta tartıştığı şahsı ekmek bıçağıyla boynundan yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Otobüs çarpması sonucu bacağı kırılan Hasan Ç., kendini görüntüleyen gazetecileri fark edince "Canımı sıktı, bana kimse numara yapamaz. Herkes tanır beni. Ben delikanlıyım" diye kendini savundu.

Parkta tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı, kaçarken otobüs çarptı! Sözleri şaşkına çevirdi

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi’ndeki Zübeyde Hanım Parkı’nda meydana geldi. Hasan Ç. (56) ve Necip G. (59) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Hasan Ç. yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile Necip G. yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Boynuna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Necip G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇARPTI

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi aramaya başladı. Bıçaklamanın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan Hasan Ç., Seyhan Caddesi üzerinde kaçarken özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Bacağı kırık halde yerde yatan şüpheli, kaza yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bıçaklama olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.

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"BEN DELİKANLIYIM"

Daha sonra kendi görüntüleyen gazetecileri fark eden şüpheli, "Canımı sıktı, bana kimse numara yapamaz. Herkes tanır beni. Ben delikanlıyım" diyerek kendisini savundu.

"İYİ SEN VURDUN YOKSA 10 TANE ADAM ÖLDÜRECEKTİM"

Alkollü olduğu gözlenen şüpheli, yattığı yerden kendisine çarpan otobüs şoförüne dönerek "İyi ki sen vurdun bana. Yoksa 10 tane adam öldürecektim" demesi dikkat çekti. Şüpheli, kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hasan Ç.’nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, emniyete götürüleceği bildirildi. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden boynundan yaralı Necip G.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (İHA)

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Adana
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