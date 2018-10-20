KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mümin A. (60), parkta tüfekle intihar etti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Akmescit Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mümin A., yanında getirdiği tüfeği kendisine doğrultarak ateşledi. Mümin A., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mümin A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...
Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...
Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı
Afganistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da kritik mesajlar
Yolcu otobüsünde dehşet!
'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum