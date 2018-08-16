Parkta uyuşturucu alan 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da parkta aşırı dozda uyuşturucu aldıkları öne sürülen iki kişiden Nihat M. (37) öldü, Kenan G. ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi Haşimişcan Bisaş parkında meydana geldi. Parkta gezinti yapanlar, yerde hareketsiz yatan iki kişiyi görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nihat M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bilinci kapalı olan arkadaşı Kenan G. ise ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Nihat M.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Çevre sakinleri Nihat M. ve Kenan G.'nin uyuşturucu kullandığını öne sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...
İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın
Korkutan iddia: Tesadüfen nükleer savaş başlayabilir
İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor
ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı
Başka yerde aramayın! Bu insanları sadece Asya'da görebilirsiniz
Yok böyle gelenek! Bu kabilede kadınlarla beraber olabilmek için...
Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo
Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi
Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum