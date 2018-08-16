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Parkta uyuşturucu alan 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 10:29 | Son Güncelleme

BURSA'da parkta aşırı dozda uyuşturucu aldıkları öne sürülen iki kişiden Nihat M.

Parkta uyuşturucu alan 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da parkta aşırı dozda uyuşturucu aldıkları öne sürülen iki kişiden Nihat M. (37) öldü, Kenan G. ise hastanede tedaviye alındı.
​Olay, bugün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi Haşimişcan Bisaş parkında meydana geldi. Parkta gezinti yapanlar, yerde hareketsiz yatan iki kişiyi görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nihat M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bilinci kapalı olan arkadaşı Kenan G. ise ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Nihat M.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Çevre sakinleri Nihat M. ve Kenan G.'nin uyuşturucu kullandığını öne sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Parkta uyuşturucu alan 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

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