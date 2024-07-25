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  4. Parkta yarı çıplak halde ceset bulundu! Yoldan geçenler fark etti

Parkta yarı çıplak halde ceset bulundu! Yoldan geçenler fark etti

25.07.2024 12:32
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Antalya’da madde bağımlısı bir şahsın parkta ölü olarak bulunduğu kaydedildi. Yoldan geçenlerin bir şahsın yarı çıplak ve hareketsiz halde yattığını fark edip ekiplere haber vermesiyle olay ortaya çıkarken şahsın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan sonuç sonrası belirlenecek.

Parkta yarı çıplak halde ceset bulundu! Yoldan geçenler fark etti

Olay saat 10.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi içerisinde bulunan Gazi Mustafa Gazi parkı içerisinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine park içerisinde bir şahsın yarı çıplak ve hareketsiz bir şekilde yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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EKİPLER ŞAHSIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri parkta hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro ekiplerinin yanı sıra, Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede şahsın Ş.Ü. (43) isimli şahıs olduğu öğrenildi.

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Ş.Ü.’nün cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA)

AW254105_04Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya ceset park
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