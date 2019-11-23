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Parkta yaşayan 150 kediyi besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 09:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Muazzez Turan (60), parkta yaşayan yaklaşık 150 kediyi haftanın 6 günü besliyor.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Muazzez Turan (60), parkta yaşayan yaklaşık 150 kediyi haftanın 6 günü besliyor. Turan, kedilerle zaman geçirmenin kendisini mutlu hissettirdiğini söyleyerek hayvanseverlerden de mama desteği istiyor.
Zamanının büyük bir bölümünü sokakta yaşayan kedilerin bakımına ayıran Muazzez Turan, Falez 2 Parkı'nda yaşayan 150 kadar sokak kedisinin de bakımını üstlendi. Her sabah tekerlekli pazar sepetine yaş ve kuru mama doldurarak parka gelen Turan, kedileri eliyle besliyor. Turan'ın geldiğini gören kediler, bir anda çevresini sarıyor.
Yaz- kış demeden her gün parka geldiğini anlatan Muazzez Turan, "Kediler benim ailem. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Çevremdeki hayvanseverlerin desteğiyle aldığım yaş ve kuru mamalarla onları besliyorum. Her gün sularını dolduruyorum. Onlar beni, ben onları çok seviyorum" dedi.
Temizlik işleri yaparak yaşamını sürdürdüğünü belirten Turan, "Kasapları, lokantaları doşarak atık yemekleri alıp hayvanlara veriyorum. Zaman zaman mahalle sakinleri de beni gördüklerinde mama getiriyor. Bu sayede hayvanlar aç kalmıyor" dedi.
Antalya'da yaşayan diğer hayvanseverlerden de mama desteği isteyen Turan, "Kimi zaman mama sıkıntısı yaşıyorum. Kedilerin bakımına destek olmak isteyenler olabilir. Gelip burada kedileri beslesinler, onlara mama bıraksınlar. Onlar da bizim gibi canlı. Karınları acıkıyor, susuyorlar. Sahip çıkmamız gerekli. Beni burada herkes kedilerin annesi olarak bilir" diye konuştu.

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