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Parkta yaşayan ailenin dramı yürekleri burkuyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

EVE YERLEŞTİRİLDİLER İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 2 aydır parkta yaşamak zorunda kalan 8 kişilik aile için belediye tarafından harekete geçildi.

EVE YERLEŞTİRİLDİLER
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 2 aydır parkta yaşamak zorunda kalan 8 kişilik aile için belediye tarafından harekete geçildi. Adnan Süvari Parkı'nda yaşam mücadelesi veren aile, Karabağlar sınırlarında eve yerleştirildi. Karabağlar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Ankara'dan İzmir'e çalışmak için gelen ancak kiralarını ödeyemedikleri gerekçesiyle ilçemiz sınırları içerisinde bulunan bir parkta yaşamaya başlayan Arslan ailesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü meslek elemanları ailenin durumunu Karabağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Karabağlar Sosyal Hizmet Merkezine bildirmiş ve Şeref Arslan, eşi, 4 çocuğu, 2 torunu ile ilçemiz sınırları içerisinde bir eve yerleştirilmiştir. Arslan ailesine Karabağlar Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sosyoekonomik yardım verilmiş olup yine kendilerine belediyemizin girişimiyle Karabağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kira, gönüllüler desteğiyle de eşya sağlanacaktır. Ayrıca Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Arslan ailesine her ay marketlerden gıda alabileceği sosyal destek kartı da verilecektir. Karabağlar Belediyesi olarak aileye bundan sonra da her türlü destek sağlanacaktır."

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

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