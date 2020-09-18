Parkta yere atılan çöpler sahiplerine geri gönderilecek

Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeydoğusunda bulunan Khao Yai Milli Parkı'nda bundan böyle yer çöp atmak eskisi gibi kolay olmayabilir. 2 bin kilometrekare alana yayılan ve yürüyüş yapanların en sevdiği yerlerden biri olan parkta yere çöp atanlar için yeni uygulama başlatılıyor.

Tayland Çevre Bakanı Varawut Silpa-archa, Khao Yai Milli Parkı’ndaki yetkililerin yere atılan çöpleri sahiplerine geri göndereceklerini açıkladı.

Ayrıca çöp atanların poliste kaydı da yapılacak. Bu yüzden de çöp atanların park bekçileri tarafından daha kolay bulunması için ziyaretçilerden adresini bırakmaları isteniyor.

Facebook hesabı üzerinde, iade edilmek üzere hazırlanıp ve bir kolinin içinde toplanan çöplerin fotoğrafını paylaşan Bakan Silpa-archa, “Çöpünüz size geri gönderilecek” notuyla insanlara ‘çöp atmanın 5 yıla kadar hapis cezasının yanında ağır para cezalarının uygulanmasına neden olabileceğini de hatırlattı.

Bakanın paylaştığı fotoğrafta boş plastik şişeleri, teneke kutular, cips poşetleri görülürken koliye de "Bunları Khao Yai Milli Parkı'nda unuttunuz" notunun yazıldığı bir kağıt da bırakmıştı.

Park yetkilileri bırakılan çöplerin hayvanlar için de tehlikeli olabileceğini çünkü hayvanların bunları yemeye çalışabileceğini ifade etti.

Ülkenin en eski milli parkı olan Khao Yai şelaleleri, hayvanları ve güzel manzarasıyla ünlü.

