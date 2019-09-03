HABER

Parkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 11:50 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, 2 çocuğu parkta oynadığı sırada, otomobilde müzik dinleyen Aynur (23) ve Ersin Öznişastacı (33) çifti, çok ses yaptıkları iddiasıyla  Ahmet Ç.

Parkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 2 çocuğu parkta oynadığı sırada, otomobilde müzik dinleyen Aynur (23) ve Ersin Öznişastacı (33) çifti, çok ses yaptıkları iddiasıyla Ahmet Ç. ile tartıştı. Ahmet Ç. tarafından tabancayla vurulan Ersin Öznişantaşı yaşamını yitirdi, Aynur Öznişastacı ise ayağından yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Kozluca Mahallesi'ndeki Kabasakal Parkı'nda meydana geldi. Ersin ve Aynur Öznişastacı çifti, 2 çocuğu parkta oynarken bir süre bankta oturdu ardından otomobile binip müzik dinlemeye başladı. Parkın yanındaki binada oturan Ahmet Ç., çok ses yaptıkları iddiasıyla otomobilin yanına gidip çifti uyarınca taraflar arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Ç., evine gidip aldığı tabancayla, çocuklarının yanında çifte ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Aynur ve Ersin Öznişastacı çifti kanlar içinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, ardından Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Ersin Öznişastacı doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ayağından vurulan Aynur Öznisaştacı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Çifte ateş açan Ahmet Ç., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ersin Öznişastacı'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
'EŞİMİ SIRTINDAN VURDU'
Eşinin cenazesini almak için ayağı sarılı halde Adli Tıp Kurumu'na gelen Aynur Öznişastacı ilk önce kendisinin vurulduğunu söyleyerek, "Biz akşam ev sıcak olduğu için eşim ve çocuklarla birlikte parka çıktık. İçecek alarak arabamızda müzik dinledik. Daha sonra adam çıktı eşimle küfür ederek konuştu. Ardından eşim 'Benimle düzgün bir dille konuş' dedi. Sonra adam evine giderek tabancasını alıp bize ateş açtı. İlk beni ayağımdan vurdu . Eşimi de sırtından vurdu. Ben gerekenin yapılmasını en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Parkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralıParkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralıParkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralıParkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Tarihi geçmiş ürünleri yeni etiketle satarken yakalandılarTarihi geçmiş ürünleri yeni etiketle satarken yakalandılar
Tartıştığı komşusunu sokak ortasında vurduTartıştığı komşusunu sokak ortasında vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.