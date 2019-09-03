HABER

Parkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

  Gaziantep'te, 2 çocuğu parkta oynadığı sırada, otomobilde müzik dinleyen Aynur (23) ve Ersin Öznişastacı (33) çifti, çok ses yaptıkları iddiasıyla  Ahmet Ç.

Gaziantep'te, 2 çocuğu parkta oynadığı sırada, otomobilde müzik dinleyen Aynur (23) ve Ersin Öznişastacı (33) çifti, çok ses yaptıkları iddiasıyla Ahmet Ç. ile tartıştı. Ahmet Ç. tarafından tabancayla vurulan Ersin Öznişantaşı yaşamını yitirdi, Aynur Öznişastacı ise ayağından yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Kozluca Mahallesi'ndeki Kabasakal Parkı'nda meydana geldi. Ersin ve Aynur Öznişastacı çifti, 2 çocuğu parkta oynarken bir süre bankta oturdu ardından otomobile binip müzik dinlemeye başladı. Parkın yanındaki binada oturan Ahmet Ç., çok ses yaptıkları iddiasıyla otomobilin yanına gidip çifti uyarınca taraflar arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Ç., evine gidip aldığı tabancayla, çocuklarının yanında çifte ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Aynur ve Ersin Öznişastacı çifti kanlar içinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, ardından Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Ersin Öznişastacı doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ayağından vurulan Aynur Öznisaştacı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Çifte ateş açan Ahmet Ç., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ersin Öznişastacı'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
'EŞİMİ SIRTINDAN VURDU'
Eşinin cenazesini almak için ayağı sarılı halde Adli Tıp Kurumu'na gelen Aynur Öznişastacı ilk önce kendisinin vurulduğunu söyleyerek, "Biz akşam ev sıcak olduğu için eşim ve çocuklarla birlikte parka çıktık. İçecek alarak arabamızda müzik dinledik. Daha sonra adam çıktı eşimle küfür ederek konuştu. Ardından eşim 'Benimle düzgün bir dille konuş' dedi. Sonra adam evine giderek tabancasını alıp bize ateş açtı. İlk beni ayağımdan vurdu . Eşimi de sırtından vurdu. Ben gerekenin yapılmasını en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
-Adli tıp kurumu
-Aynur Nişastacı ile röp.
-Yakınlarının feralaşması
-Fenalaşanların ambulansa bindirilişi
-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi
81 ilde dev denetim!81 ilde dev denetim!
'Doğu Akdeniz, beka meselesi''Doğu Akdeniz, beka meselesi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim

81 ilde dev denetim!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Suriye sınırında YPG'li tertöristler böyle görüntülendi!

Teröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendiler

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Akar'dan net mesaj: B ve C planımız var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.