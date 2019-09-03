Parkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te, 2 çocuğu parkta oynadığı sırada, otomobilde müzik dinleyen Aynur (23) ve Ersin Öznişastacı (33) çifti, çok ses yaptıkları iddiasıyla Ahmet Ç. ile tartıştı. Ahmet Ç. tarafından tabancayla vurulan Ersin Öznişantaşı yaşamını yitirdi, Aynur Öznişastacı ise ayağından yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kozluca Mahallesi'ndeki Kabasakal Parkı'nda meydana geldi. Ersin ve Aynur Öznişastacı çifti, 2 çocuğu parkta oynarken bir süre bankta oturdu ardından otomobile binip müzik dinlemeye başladı. Parkın yanındaki binada oturan Ahmet Ç., çok ses yaptıkları iddiasıyla otomobilin yanına gidip çifti uyarınca taraflar arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Ç., evine gidip aldığı tabancayla, çocuklarının yanında çifte ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Aynur ve Ersin Öznişastacı çifti kanlar içinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, ardından Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Ersin Öznişastacı doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ayağından vurulan Aynur Öznisaştacı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Çifte ateş açan Ahmet Ç., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ersin Öznişastacı'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

'EŞİMİ SIRTINDAN VURDU'

Eşinin cenazesini almak için ayağı sarılı halde Adli Tıp Kurumu'na gelen Aynur Öznişastacı ilk önce kendisinin vurulduğunu söyleyerek, "Biz akşam ev sıcak olduğu için eşim ve çocuklarla birlikte parka çıktık. İçecek alarak arabamızda müzik dinledik. Daha sonra adam çıktı eşimle küfür ederek konuştu. Ardından eşim 'Benimle düzgün bir dille konuş' dedi. Sonra adam evine giderek tabancasını alıp bize ateş açtı. İlk beni ayağımdan vurdu . Eşimi de sırtından vurdu. Ben gerekenin yapılmasını en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adli tıp kurumu

-Aynur Nişastacı ile röp.

-Yakınlarının feralaşması

-Fenalaşanların ambulansa bindirilişi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

