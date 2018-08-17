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Parkta yürüyen çocuğa yıldırım çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

ABD'nin Arizona eyaletinde 13 yaşındaki bir çocuğa parkta yürürken yıldırım çarptı. Çocuk 3 gün komada kaldıktan sonra ayağa kalktı. Çocuğa yıldırım çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Arizona eyaletinde 13 yaşındaki Josiah Wiedman, arkadaşıyla parkta gezerken düşen yıldırım ona isabet etti. Yıldırımın isabet etmesiyle 13 yaşındaki çocuğun kalbi durdu ve yere düştü.

Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun kalbi, tıbbi müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. 3 gün komada kalan çocuğun vücudunda ufak çaplı yanık izleri kaldı. Wiedman ve arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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ABD yıldırım düşmesi Josiah Wiedman arıza

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