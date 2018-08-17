Parkta yürüyen çocuğa yıldırım çarptı

ABD'nin Arizona eyaletinde 13 yaşındaki Josiah Wiedman, arkadaşıyla parkta gezerken düşen yıldırım ona isabet etti. Yıldırımın isabet etmesiyle 13 yaşındaki çocuğun kalbi durdu ve yere düştü.
Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun kalbi, tıbbi müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. 3 gün komada kalan çocuğun vücudunda ufak çaplı yanık izleri kaldı. Wiedman ve arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
İngiliz gazete yazdı: İşte Trump'ın Türkiye tavrının gerçek nedeni
Prestijli gazeteden 'Türkiye' yazısı: Vazgeçilmeyecek kadar önemli
'Ailem kayıp' diye ağladı, korkunç gerçek ortaya çıktı!
Gölcük depreminin izleri su altında
Melih Gökçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin varsa Muharrem İnce'yi disipline gönder
İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum