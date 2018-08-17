Parkta yürüyen çocuğa yıldırım çarptı

ABD'nin Arizona eyaletinde 13 yaşındaki Josiah Wiedman, arkadaşıyla parkta gezerken düşen yıldırım ona isabet etti. Yıldırımın isabet etmesiyle 13 yaşındaki çocuğun kalbi durdu ve yere düştü.

Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun kalbi, tıbbi müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. 3 gün komada kalan çocuğun vücudunda ufak çaplı yanık izleri kaldı. Wiedman ve arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

