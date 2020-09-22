HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Parktaki ağaç altında ölü bulundu

Parktaki ağaç altında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

Antalya’da evsiz olduğu öne sürülen bir kişi, parkta yattığı ağacın altında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi.

Antalya’da evsiz olduğu öne sürülen bir kişi, parkta yattığı ağacın altında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Kızılsaray Mahallesi’ndeki Büklüdere Parkı‘na gelen vatandaşlar ağaç altındaki hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Parka gelen sağlık ve polis ekipleri minder üzerinde yatan 55 yaşındaki Ali Kurgan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Kurgan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar
İstanbul'a dönüş yapanlar için kritik uyarı! Bunu sakın yapmayınİstanbul'a dönüş yapanlar için kritik uyarı! Bunu sakın yapmayın
Özel okullarda indirim olacak mı?Özel okullarda indirim olacak mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Diğer Haberler
ABD'li gazeteci Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu
ABD'li gazeteci Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu
22 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Süper Loto sonuçları sorgulama!
22 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
Kulağından canlı sinek çıktı: Kulağımın içinden garip sesler geliyordu
Kulağından canlı sinek çıktı
Rusya'dan yeni koronavirüs aşısı açıklaması
Rusya'dan ikinci aşı açıklaması
Hatay'da çuvala dolanmış Nil kaplumbağası bulundu
Çuvala dolanmış halde bulundu
Hatay’da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Korkunç! Kafa kafaya çarpıştılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.