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Parktaki ağacın 'göz'ü şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:33 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta bulunan dişbudak ağacının gövdesinde oluşan göz şekli, görenleri şaşırtıyor. Mahalle sakinlerinden Kenan Erçin, "Fotoğrafını çektiğimiz zaman göründüğünden daha farklı gözüküyor" dedi.

Parktaki ağacın 'göz'ü şaşırtıyor

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta bulunan dişbudak ağacının gövdesinde oluşan göz şekli, görenleri şaşırtıyor. Mahalle sakinlerinden Kenan Erçin, "Fotoğrafını çektiğimiz zaman göründüğünden daha farklı gözüküyor" dedi.
Feyzullah Moral Caddesi üzerindeki parkta bulunan dişbudak ağacının gövdesinde, göze benzer şekil oluştuğu görüldü. Budama sonucu oluştuğu tahmin edilen göz şeklini görenler, şaşırdığını söyledi. Mahallede oturan Kenan Erçin, "Daha önce de bunu fark etmiştik. Nasıl oluştuğunu incelemiştik; ama sonuca ulaşamadık. Gece arkadaşlarla otururken veya durakta otobüs beklerken de bazen gözümüze çarpıyor. Fotoğrafını çektiğimiz zaman göründüğünden daha farklı gözüküyor" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Yusuf Samıkıran ise "Üniversiteye giderken, durakta bekliyorum. Arada sırada da parkta oturuyorum. Ağacı bir anda fark ettim. Enteresan bir şekilde ağaçta göz olduğunu fark ettim. Arkadaşlarıma da gösterdim, onlar da ilginç buldu. Ben doğayı seven biriyim. Böyle gözü olan ağacı ilk defa görüyorum. Çok şaşırdım. Aslında biraz da ürkütücü görünümü var" dedi.

FOTOĞRAFLI

Parktaki ağacın 'göz'ü şaşırtıyorParktaki ağacın 'göz'ü şaşırtıyorParktaki ağacın 'göz'ü şaşırtıyorParktaki ağacın 'göz'ü şaşırtıyor

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