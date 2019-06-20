HABER

Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 03:13 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’ın Güzeltepe Mahallesi’ndeki Hüseyin Aksoy parkında oyun oynayan çocuk, aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.Olay Çarşamba akşamı saat 20.15 sularında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Hüseyin Aksoy Parkında meydana geldi.

Eyüpsultan’ın Güzeltepe Mahallesi’ndeki Hüseyin Aksoy parkında oyun oynayan çocuk, aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay Çarşamba akşamı saat 20.15 sularında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Hüseyin Aksoy Parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onur Bağlan (12), oyun oynadığı sırada aydınlatma direğine dokununca elektrik akımına kapıldı. 12 yaşındaki çocuk, bir anda yüzünün üstüne yere yığıldı. Bağlan’ın yere yığıldığını gören arkadaşları durumu parkta spor yapan kadınlara haber verdi. Bunun üzerine çocuğun bulunduğu yere gelen Şadiye Defterli, Onur’un bacağından tuttu. Ancak elektrik Defterli’yi de geri fırlattı. Bunun üzerine diğer kadınlarla birlikte, 11 yaşındaki Onur’u spor ayakkabılarından tutarak akımdan kurtardılar. Ağzı beyaz kanlar ve köpük içinde kalan çocuğa suni teneffüs yaptılar. Olayı duyan ailesi ve mahalleli sinir krizi geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından küçük Onur’u hastaneye kaldırdı. Ancak 11 yaşındaki Onur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerine sevk edilen polis olay yerinde incelemeler yaptı.
“Çocuklar bağırdı, Onur’u çektim, elektrik beni de fırlattı”
11 yaşındaki çocuğu elektrik direğinden kurtaran Şadiye Defterli, “Biz spor yapıyorduk, Onur’lar da oyun oynuyordu. Sonra arkadaşlarla sohbet ederken çocuklar bağırdı, çağırdı, ‘Şadiye abla çocuğa bir şey oldu’. Ben hemen koştum. Çocuk yerde, yüzü koyun yatıyor. Elinden tuttum elektrik beni geri fırlattı. Fırlatınca bağırdım, çığlık attım, buradaki arkadaşlar geldi. Spor ayakkabılarından tuttuk, çektik. Çevirdim Onur’u teneffüs ettim, ağzından kanlı bir su geliyordu. Kendimi kaybettim. Onur gözümün içinde, elimde gitti. Annesi geldi, feryat etti ama ben onun gittiğini gördüm. Öyle aldık hastaneye gittik” dedi.
“Sorumlular hesap versin”
Sorumluların hesap vermesini istediklerini belirten Şadiye Defterli, “Onur’lar ölmesin. Elektrik direği yanıyordu, yerdeki vidalara yapışmıştı. Vidaların üstüne düşmüş, yapışmıştı. Şu aşağıdan bir teyze, geldi spor ayakkabılarından çektik, aldık. Nabız atıyordu, ama kurtaramadık. Onur bizim mahallenin gülüydü. Lütfen sorumlular bunun hesabını versin. Daha 12 yaşında nasıl koyalım yere, nasıl buna kıyalım. Canımızdı, aynı binada oturuyoruz, her dakika görüyordum. Her tarafta tehlike saçıyor” diye konuştu.
“Dün de köpek tuvaletini yaparken çarpıldı”
Direğin yanına tuvaletini yapmaya çalışan köpeğin de çarpıldığını belirten Defterli, “Dün köpek, tuvaletini yaparken birden kaçtı. Benim oğlan balkondan dedi ki, anne orada herhalde elektrik var. Ben de dolaşmaya çıktım, kontrol kalemini aldım, elektrik direğine tuttum ama yoktu. Vidalara ve yere tuttum ama orada da yoktu, alamadım. Demek köpek dün tutuldu, kaçtı. Köpek öyle bir hızla kaçtı ki. Akşam da Onur koşuyor, oynuyordu demek üzerine çekti” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Kocaeli TEM’de plastik boru yüklü tır alev alev yandıKocaeli TEM’de plastik boru yüklü tır alev alev yandı
TEM Otoyolu’nda kamyon ile minibüs çarpıştı: 2’si çocuk 10 yaralıTEM Otoyolu’nda kamyon ile minibüs çarpıştı: 2’si çocuk 10 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.