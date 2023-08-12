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Parktaki çeşme, su israfını önlemek için sembolik olarak ücretlendirildi! "Kar etme amacımız yok, uygulama suyun kötüye kullanımını önlemek için"

12.08.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesindeki ücretsiz çeşme, su israfının önlenmesi amacıyla otomat takılarak sembolik olarak ücretlendirildi. Keşan Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Ticari işletmelerin su israfının önüne geçmek için çeşmenin, 1 lira karşılığında 5 litre su verecek şekilde ücretlendirildiği belirtilen açıklamada, elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için kullanılacağı belirtildi.

Parktaki çeşme, su israfını önlemek için sembolik olarak ücretlendirildi! "Kar etme amacımız yok, uygulama suyun kötüye kullanımını önlemek için"

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe sakinlerinin yararlandığı Su Parkı'ndaki çeşmenin son dönemde şehir dışından tanker ve bidonlarla gelenler tarafından yoğun olarak kullanıldığı, ilçe halkının çeşmeden su almakta zorlandığı belirtildi.

1 LİTRE KARŞILIĞINDA 5 LİTRE SU

Ticari işletmelerin su israfının önüne geçmek için çeşmenin, 1 lira karşılığında 5 litre su verecek şekilde ücretlendirildiği belirtilen açıklamada, elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için kullanılacağı kaydedildi.

Su israfına yönelik çalışmaların süreceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Açıldığı günden bu yana vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılayan ve büyük bir ilgi gören Su Parkı'mız, halkımıza hizmet etti. Fakat şehrimizin bazı noktalarında rastladığımız su israfı görüntülerine maalesef Su Parkı'nda da rastladık. Özellikle son zamanlarda çeşmeden alınan suyla arabaların yıkandığı şikayetleri geldiği gibi, onlarca bidon su alınarak ticari amaçla kullanıldığını da öğrendik.

"SEMBOLİK OLARAK 1 LİRA İLE SINIRLADIK"

Tankerlerle su alınarak taşındığını ve suyun ticari amaç için israf edildiğini tespit ettik. Bu noktada, gereken önlemleri almak için suyu ücretli yapma kararı aldık. Bu ücreti sembolik olarak 1 lira ile sınırladık. Kar etme amacımız yoktur, uygulama tamamen suyun kötüye kullanımını önlemek içindir. Çeşmemizden toplanan geliri de Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı aracılığıyla ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim desteği olarak aktaracağız." (AA)

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Edirne Keşan çeşme

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