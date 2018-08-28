PARKTAKİ ÇOCUĞU VURAN ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİDEN GÖZALTI KARARI (1)

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine
gözaltına alınan şüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.
Görüntü Dökümü:
--------
Arşiv görüntüler
Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru
4 metrelik Erdoğan heykeli bir Almanya'yı karıştırdı!
FETÖ'cü Enes Kanter'in büyük korkusu! Röportajda açıkladı
Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı! Siz bir de içini görün
3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Türkiye'den ABD heyetinin Ankara temaslarına ilişkin açıklama
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
Kıskıvrak yakalandı! 11 yaşındaki erkek çocuğu yalnız bulunca...
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
AK Parti ve MHP'den flaş 'idam' kararı! Anlaştılar
Manisa'da heyecanlandıran keşif
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum