PARKTAKİ  ÇOCUĞU VURAN ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİDEN GÖZALTI KARARI 

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu

7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine

gözaltına alınan şüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.

EK GÖRÜNTÜLER

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-Zanlının adliyeye girişi

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28.08.2018 -15.23 - Haber Kodu : 180828104

