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PARKTAKİ  ÇOCUĞU VURAN ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİDEN GÖZALTI KARARI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

  Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu  7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu
7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine
gözaltına alınan şüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.

EK GÖRÜNTÜLER
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-Zanlının adliyeye girişi

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28.08.2018 -15.23 - Haber Kodu : 180828104

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