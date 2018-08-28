PARKTAKİ ÇOCUĞUN VURULMASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA:  ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu
7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce serbest bırakılan şüpheli B.B. hakkında yeninden gözaltı kararı verdi. Savcılığın
kararının ardından tekrar gözaltına alınan şüpheli B.B. Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli B.B. 'Korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme' ve Yaralama' suçlarından tutuklandı. Mahkeme kararında şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, CD inceleme tutanağı, doktor raporu, tanık ve mağdurun beyanı, delillerin toplanmamış olması ile adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek şüphelinin tutuklanmasına karar verildiğini kaydetti.
Görüntü Dökümü:
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-Arşiv görüntüler
-Aktüel görüntüler
-Zanlının adliyeye girişi
28.08.2018 - 17.07 Haber Kodu : 180828140
28.08.2018 -15.23 - Haber Kodu : 180828104
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