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Parktaki gaspçıları güvenlikçiler etkisiz hale getirdi

19.11.2020 18:21 | Son Güncelleme:
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Adana’da parkta bir kişiyi dövüp bıçak çekerek gasp etmeye çalışan 2 kişiyi güvenlik görevlileri yakaladı.

Adana’da parkta bir kişiyi dövüp bıçak çekerek gasp etmeye çalışan 2 kişiyi güvenlik görevlileri yakaladı. Polis tarafından gözaltına alınan gaspçılar gazetecilere hakaret etti.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, R.A. (20) ve E.K. (19) park içerisinde bir genci dövüp, bıçak çekip gasp etmeye çalıştı. Bu sırada parkın güvenlik görevlileriyse durumu görüp müdahale etti. Gaspa uğrayan genç, güvenliğin araya girmesiyle kaçarken gaspçıları da güvenlik etkisiz hale getirip polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleriyse gaspçıları gözaltına aldı.
Bu sırada ise gaspçılar gazetecilere hakaret edip tehditte bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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