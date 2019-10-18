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Parktaki hırsızlık güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta bir öğretmenin parkta otururken düşürdüğü cüzdanının, bir kadın tarafından alınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta bir öğretmenin parkta otururken düşürdüğü cüzdanının, bir kadın tarafından alınması güvenlik kamerasına yansıdı. Cüzdanı düşüren öğretmen Orhan Akdaş (61), polise şikayetçi oldu.

İsmet Paşa Parkı’na 13 Ekim günü arkadaşıyla gelip, bir banka oturan öğretmen Orhan Akdaş’ın arka cebindeki cüzdan düştü. Parka bulunan biri kadın 3 kişi de Akdaş’ın düşen cüzdanı gördü.

Öğretmen durumdan habersiz parktan ayrılırken, 2 erkek çevreyi gözetledi, genç kadın da yerdeki cüzdanı alıp, uzaklaştı. Şüpheliler, park dışında buluşup, kaçtı.

Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden Orhan Akdaş, parka döndü. Ancak aramalarına rağmen cüzdanını bulamadı. Polise şikayetçi olan Akdaş, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri polise teslim etti. Cüzdanında kimlikleri ile kredi kartlarının bulunduğunu belirten Orhan Akdaş, "Cüzdanı düşürmüşüm bir süre sonra fark ettim. Geri geldiğimde yoktu. Aradık ama bulamadık. Daha sonra çevredeki kameralardan üç kişinin cüzdanı aldığını fark ettik. Görüntülerle polise başvurdum. Yakalanmalarını istiyorum" dedi. Polisin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

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