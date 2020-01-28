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Parktaki kafe alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:27 | Son Güncelleme

BOLU'da, Atatürk Orman Parkı'nda bulunan ve kapalı olan kafeterya çıkan yangın küle döndü.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Atatürk Orman Parkı'nda bulunan ve kapalı olan kafeterya çıkan yangın küle döndü.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'ndaki bir kafede meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm kafeyi sardı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Kafenin sahibi Soreş Avşar, yangını üzüntüyle izledi. Kafenin kış mevsimi nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi. Yangında 2 katlı ahşap kafe kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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