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Parktaki kameriyeyi ısınmak için kırıp, yaktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 15:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da kimlikleri belirsiz kişiler, parkta bulunan tahta kameriyeyi ısınmak için kırıp, kullanılamaz hale getirdi.

Parktaki kameriyeyi ısınmak için kırıp, yaktılar

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da kimlikleri belirsiz kişiler, parkta bulunan tahta kameriyeyi ısınmak için kırıp, kullanılamaz hale getirdi. Polis, kameriyeyi ateşe veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün gece Yenişehir Belediyesi'ne ait fidanlık alanı olarak bilenen parkta meydana geldi. Kimlikleri belirsiz kişiler, tahta kameriyeyi ısınmak için kırıp, parçalarını ateşe verdi. Sabah parka gelenler parçalanmış kameriyeyi görünce durumu polis ve belediyeye bildirdi. Parka gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Parktaki kameriyeyi ısınmak için kırıp, yaktılarParktaki kameriyeyi ısınmak için kırıp, yaktılarParktaki kameriyeyi ısınmak için kırıp, yaktılar

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