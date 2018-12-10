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Parktaki oyun ünitesi yakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 13:12 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Milas ilçesinde çocuk parkında bulunan oyun ünitesi kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

Parktaki oyun ünitesi yakıldı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde çocuk parkında bulunan oyun ünitesi kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.
Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Bafa Mahallesi Atatürk Parkı içerisine bir süre önce kurulan oyun ünitesi, dün saat 18.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri büyümeden söndürürken, oyun ünitesinde hasar meydana geldi. Kaydıraklardan oluşan oyun ünitesinin yakılması tepkilere neden oldu.
Oyun ünitesinin tekrar onarılıp halkımızın hizmetine sunulacağını belirten CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Var gücümüzle çocuklarımız için çalışıyor, onların daha mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir kent yaratmak için gayret gösteriyoruz. Parka yapılan saldırıyı anlamak mümkün değil. Parka zarar veren şahıslar en büyük haksızlığı buradan faydalanan çocuklara yapmışlardır. Onları kendi vicdanları ile baş başa bırakıyorum" dedi.
Öte yandan jandarma ekipleri, oyun ünitesini ateşe veren kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI

Parktaki oyun ünitesi yakıldıParktaki oyun ünitesi yakıldı

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