HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Parktaki silahla yaralama şüphelileri yakalandı

Parktaki silahla yaralama şüphelileri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 11:29 | Son Güncelleme

Samsun’da parkta bir kişinin silahla yaralanması şüphelisi 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpatk’ta meydana geldi.

Parktaki silahla yaralama şüphelileri yakalandı

Samsun’da parkta bir kişinin silahla yaralanması şüphelisi 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpatk’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan U.G. yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili silahla ateş ettiği iddia edilen U.U.(18) ile yanında bulunan T.D.’yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Silahlı saldırının olaydan 3 gün önce İlyasköy Mahallesi’nde meydana gelen bir başka silahla yaralama olayının intikamı olarak düzenlendiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
Prof. Dr. Alpay Azap: Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değilProf. Dr. Alpay Azap: Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değil
Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!
En Çok Okunan Haberler
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
30 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
Samsun'da DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var
Terör örgütüne darbe! Gözaltılar var
Prof. Dr. Alpay Azap: Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değil
Prof. Dr. Alpay Azap: Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değil
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Siyasilerden başsağlığı mesajları
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Siyasilerden başsağlığı mesajları
Sakarya Valisi Kaldırım: Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz
Bir il için korkutan açıklama: Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz
Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.