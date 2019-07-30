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Parktaki taciz iddiasına mahalleli dayağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de, oyun parkındaki çocukları tacizde bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi, mahalleliden tekme tokat dayak yedi.

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de, oyun parkındaki çocukları tacizde bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi, mahalleliden tekme tokat dayak yedi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, pazartesi günü Şehir Ormanları Mimar Sinan Kent Ormanı oyun alanında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iddiaya göre parktaki çocuklara tacizde bulundu. Bu iddiayı duyan çocukların ailelerinin de aralarında bulunduğu mahalleli, şüpheliye tekme tokat saldırdı. Mahalle sakinlerinden bazıları şüpheliyi dayaktan kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. OLAY ANI KAMERADA Şüpheliye mahalleli dayağı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mahalle sakinlerinin şüpheliye tekme tokat saldırdığı ve bazı kişilerin araya girerek şüpheliyi dayaktan kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

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