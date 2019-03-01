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Parktan çalınan Türk büyüklerinin büstleri yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

ISPARTA Belediyesi tarafından 2013 yılında yapılarak '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na yerleştirilen 10 Türk büyüğü büstünden, çalınan 9'u, yeniden yapılarak parka konuldu.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA Belediyesi tarafından 2013 yılında yapılarak '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na yerleştirilen 10 Türk büyüğü büstünden, çalınan 9'u, yeniden yapılarak parka konuldu. Büstler bu kez bronz yerine polyester malzemeden yapıldı. Isparta Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadele sırasında şehit olan Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkisinde '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'nı açtı. Parkta, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' adıyla yer alan, kentte doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstlerinden 9'u, geçen yıl 10 Kasım gecesi çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonunda şüpheliler S.K. (29) ve Yaşar Güneş'i (49), 4 Aralık'ta yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Yaşar Güneş çıkarıldığı mahkemece 'resmi kurumdan hırsızlık' suçundan tutuklanırken, S.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. YENİLERİ YAPILDI Belediye, çalınan büstlerin yerine yenilerini yaptırarak parktaki kaidelerine yerleştirdi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na gelerek yeni büstleri inceledi. Başkan Günaydın, parkta yer alan 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' köşesindeki 'Mehmet Efe', 'Süleyman Acar', 'Muhsin Ertuğrul', 'Hasan Hilmi Dilmen', 'Hafız İbrahim Demiralay', 'Hacı Hüseyin Hüsnü Özdamar', 'Ağlarcızade Mustafa Hakkı Ağlarcı', 'Böcüzade Süleyman Sami Bey' ve 'Osman Hamdi' büstlerinin çalındığını, 'Halil Ethem Eldem' büstüne ise zarar verildiğini hatırlattı. Yaşanan olaydan çok üzüntü duyduklarını belirten Başkan Günaydın, "Şimdi hırsızların da çalamayacağı bir malzemeyle, polyesterden tekrar büstleri yaparak yerine koyduk. Isparta'ya hizmet edenlere şükran borcumuz olması lazım. Şehitlerimize elbette şükran borcumuz olması lazım. Bu park onunla anılan özel bir parkımız. Hem hizmet edenlerle hem de şehit anıtıyla özel ve şükranımızı belirttiğimiz o güzel şehitlerimize, biz bu parkı onların anısına yaptık. Ama böyle bir tarihi çalan insanlar da varmış içimizde. Ama derhal yerine getirdik. Tekrar bu parkımızda o hizmet eden güzel isimler yerlerini aldı. İnşallah Ispartamızın anısına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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