HABER

"Parlak Yıldız" adlı askeri tatbikat başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 04:15 | Son Güncelleme

Mısır, ABD, Suudi Arabistan, Yunanistan, Ürdün, İngiltere, BAE, İtalya ve Fransa'nın katıldığı "Parlak Yıldız 2018" adlı ortak askeri tatbikat Mısır'da başladı

KAHİRE (AA) - Mısır, ABD, Suudi Arabistan, Yunanistan, Ürdün, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Fransa'nın katıldığı "Parlak Yıldız 2018" adlı ortak askeri tatbikat Mısır'da başladı.

Mısır'ın kuzeybatısındaki Muhammed Necib askeri üssünde başlayan ve 20 Eylül'e kadar sürecek tatbikata 9 ülkenin hava, kara ve deniz kuvvetleri unsurlarının yanı sıra gözlemci ülke sıfatıyla Lübnan, Ruanda, Irak, Pakistan, Hindistan, Kenya, Tanzanya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad, Cibuti, Mali, Güney Afrika, Nijer, Senegal ve Kanada katılıyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel ile bir araya geldi. Askeri iş birliğinin güçlendirilmesi meselesinin ele alındığı görüşmede Votel, bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit eden meydan okumalarla mücadelenin, çabaların birleştirilmesini gerekli kıldığına işaret ederek askeri tatbikatın önemine dikkati çekti.

ABD ile Mısır arasında 1981 yılından itibaren 2 yılda bir yapılan askeri tatbikat, Mısır'da Hüsnü Mübarek'in halk ayaklanmasıyla devrilmesinin ardından ortaya çıkan siyasi karmaşa nedeniyle 2011'de iptal edilmiş, sonrasında ise geçen yıl yeniden düzenlenmeye başlamıştı.

PARTNERErkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...Erkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...
Düğündeki takılara nafaka haczi (2)Düğündeki takılara nafaka haczi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyizCumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD mısır Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 9 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 9 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Tük Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) anlamlı 9 Eylül paylaşımı

Tük Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) anlamlı 9 Eylül paylaşımı

TSK duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı terörist öldürüldü

CHP’nin gündeminde İYİ Parti ile ittifak var

CHP’nin gündeminde İYİ Parti ile ittifak var

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.