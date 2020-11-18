Parlamenter sistem: Davutoğlu Kılıçdaroğlu'na partisinin önerisini iletti, CHP lideri 'güzel bir çalışma' dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 9 Kasım'da açıkladığı "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisini siyasi parti liderlerine iletmek için görüşmelerini sürdürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, hazırladıkları öneriyi ileten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de görüşme talep ettiğini açıkladı. Davutoğlu'nun önerisine destek veren CHP lideri Kılıçdaroğlu da, İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "HDP ile anayasa değişikliği çalışması yaptılar" eleştirisine göstererek, " Bu ülke gerçek anlamda ilk kez belki de çok partili rejimde bir toplumsal uzlaşmayla anayasaya yapma iradesini ortaya koyacak" görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na teşekkür etti Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti; iki lider görüşme sonrası açıklama yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, çalışma nedeniyle Davutoğlu'na teşekkür ederek, "Geçmişte parlamenter sistemde karşılaştığımız sorunları da aşan ve onlara ilişkin çözümler de üreten güzel bir çalışma yapmışlar" dedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti, HDP, CHP, Saadet Partisi ile anayasa çalışması yaptı" iddiası üzerine başlayan tartışmalara tepki gösterdi. 'Toplumsal uzlaşmadan söz ediyoruz, toplumsal ayrıştırma güçlendiriliyor' Türkiye'nin huzura, kurumlarının sağlıklı çalışmasına ihtiyacı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bunun ancak "omurgası sağlam bir anayasa" ile mümkün olacağını ifade etti. Ancak bunun yerine "Kiminle anayasa yaptınız?" üzerinden bir tartışma yürütüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, 2013'de TBMM'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bütün partilerin yer aldığını anımsattı. Kılıçdaroğlu şu görüşleri şu görüşleri dile getirdi: "Anayasa çalışmasını, Ali'yle, Veli'yle, şununla bununla yaptınız. Allah aşkına bu tartışmanın sebebi ne? Evet, Millet İttifakı olarak, ilkeleri belirleyelim diye konuştuk. Anayasa çalışması yapmadık ki arkadaşlar. Yapılmayan bir çalışma. Öyle olsa elimizde bir metin olur değil mi? Ayrıca neden tartışılıyor anlamıyorum. Parlamentoda bir anayasa çalışması oldu mu, oldu. 63 maddede uzlaşma sağlandı mı, sağlandı. Orada HDP var mıydı yok muydu, MHP var mıydı yok muydu, AK Parti var mıydı yok muydu?