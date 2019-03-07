"Parlamenter sistem duruyor olsaydı, dolar şu anda 10 TL'yi aşmış olurdu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Eğer parlamenter sistemin yerine Cumhurbaşkanlığı Sistemini koymamış olsaydık son zamanlarda yapılanlar karşısında gerçekten yürütmenin, iktidarın, hükümetin ayakta durması mümkün olmazdı." dedi.

AK Parti Hendek İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yavuz, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, yeni yönetimle tanıştı.

Yavuz, burada yaptığı açıklamada, Hendek'in Sakarya'nın en gözde ilçelerinden birisi, belki de en güzel ilçesi olduğunu söyledi.

Hendek'in son yıllarda çok geliştiğini, daha da büyüyeceğini ve gelişeceğini belirten Yavuz, Hendek'te güzel işler yapıldığını kaydetti.

Yavuz, 2007'de Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelerek üniversitelerdeki başörtüsü sorununun çözülmesi için bir karar aldığını anımsatarak, "2007'de anayasa değişikliği olmuştu ama 'Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği yapamazsınız.' demişlerdi ve iptal etmişlerdi. Hürriyet gazetesi de '411 el kaosa kalktı.' manşetini atmıştı. Yüzde yüz emin olun AK Parti'nin aleyhine açılmış olan kapatma davası bu yüzdendir. Ne yaptık, 'Sadece kampüsün içerisine girebilsin dedik başörtüsüyle.' Ona bile katlanamadılar. Şimdi Sena Hanım başörtüsüyle hakimlik, Fatma Hanım başörtüsü yüzünden atıldığı okulda döndü başörtüyle görev yapıyor. Bunlar büyük nimet." diye konuştu.