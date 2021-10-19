Parlamenter Sistem İçin Yol Haritası Hazırlığı

Türkiye’de muhalefet partileri, gelecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sonucunda olası iktidar değişikliğiyle birlikte parlamenter sisteme geçiş sürecinde bağlı kalınacak yol haritası için ilkeleri oluşturuyor.

Millet İttifakı cephesinde ana muhalefet partisi CHP öncülüğünde İyi Parti, Saadet Partisi ile Demokrat Parti’yle birlikte artık AKP’den ayrılanlarca kurulmuş olan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi ve Gelecek Partisi ortak çalışmasına devam ediyor.

24 Haziran 2018’den beri yürürlükteki başkanlık sistemi olan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değiştirme amaçlı partiler arası işbirliği, HDP olmadan sürüyor. TBMM’de CHP’nin ardından üçüncü sıradaki siyasi parti olmasına rağmen HDP, parlamenter sisteme geçiş amaçlı çalışmalara davet edilmedi.

Altı muhalefet partisi adına CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ile Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya bugün dördüncü kez buluştu.

TBMM çatısı altında ikinci kez toplantı kararı alan muhalefet temsilcileri, önceki müzakerelerde yasama, yargı ve yürütme kuvvetler ayrılığını güçlendirme kararında uzlaşmıştı. Başbakanlık yapısı yeniden oluşturulacağı için Cumhurbaşkanı’nın yine tarafsız konumda olması ve sınırlı yetkilere sahip olması gibi noktalar zaten en başından ortak karardı. Dolayısıyla parlamenter sistem ile ilgili geçmişteki anayasal hükümler gözden geçirilerek, ana hatlarıyla uzlaşma sağlandı.

Bugünkü toplantıda CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi liderlerince gelecek haftalarda kamuoyuna ortak açıklama yapılabilmesi için ortak ilkeler üzerinde çalışma yapıldı. Halen hukukçu kimliğine sahip parti temsilcileri bugün saat 17.00’de buluştukları TBMM’de detaylı çalışmalarını sürdürürken, toplantının başlangıcında basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

Muhalefete göre “Türkiye tek adamdan büyüktür” buluşması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, uyum içerisinde ve çok keyifli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Temel ilkelerde uzlaşma olması Türkiye için de demokrasi için de çok kıymetli diye düşünüyoruz” dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de ortak çalışmayı tamamladıklarını ve öncelikle liderlere sunuş yapacaklarını vurgulayarak, “Burada her şeyden önemlisi altı siyasi parti tarafından biraraya gelinmesi önemli. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Dünya beşten büyüktür’. Biz de muhalefet partileri olarak diyoruz ki ‘Türkiye tek adamdan büyüktür’. İşin özü budur” diye konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcı Bülent Şahinalp de, “Hayal ettiğimiz sistemde ağırlık merkezi Meclis olacak. Bu nedenle sembolik anlamı itibariyle artık Meclis’te toplanıyoruz. Bugün de yasama üzerine konuşacağız. Umarız ülkemize hayırlı olur” açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün de geçen toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili ana ve alt başlıkları belirlediklerini ve giriş metni yazımına başladıklarını kaydetti. Üstün, bugün ise temel ilkelerin (liderlerce açıklanacak hususların) yanısıra yasama ağırlıklı detayları görüşeceklerini ifade etti.

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya da altı parti olarak aynı masada buluşmayı önemsediklerini dile getirerek, Türkiye’yi daha iyi günlere taşımak istediklerini vurguladı.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu da aynı şekilde verimli çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

