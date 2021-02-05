"Parlamenter Sisteme Dönüşte 1921 Anayasası İlham Alınabilir"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefet cephesinin parlamenter sisteme dönüş talepleri çerçevesinde, 1921 Anayasası'nın güçlü parlamento, denetim mekanizması ve yerel yönetimleri öngörmesi bakımından ilham alınabileceğini açıkladı. Sancar ve beraberinde Parti Sözcüsü Ebru Günay, Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan’dan oluşan HDP heyeti CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Burada HDP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel başkan yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’den oluşan heyetle bir araya geldi. Böylece HDP, hafta başında Saadet Partisi ile başladığı ziyaret trafiğini bugün de sürdürdü ve Ankara’da muhalefet partileri arasındaki görüşmeler de hız kazanmaya devam etti. CHP yönetimi, HDP’yle görüşme konusunda “CHP’nin ülkenin birliğinin sigortası olduğunu ve bütün partilerle görüşecekleri” mesajını verdi. Sancar, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyetiyle görüşmesinden sonra kameralar karşısına geçti ve soru üzerine hem Saadet Partisi’nde hem de bugün CHP’de ortak basın açıklaması yerine HDP’nin ziyaret amacını açıklamayı tercih ettiklerini ifade etti. “Bizim tercihimiz, açık tavrımız budur. Bizim önerimiz bu oldu. Diğer partilerden bize gelen bir talep değil” diyen Sancar, neden HDP’yle ortak açıklama yapılmadığı sorusunu yanıtladı.

Türkiye’nin bugün en önemli meselesini ekonomik kriz olarak değerlendirdiklerini ve geniş halk kesimlerinde derin yoksullaşma yaşandığını belirten Sancar, bu konuda muhalefet partileri arasında ortak görüş olduğunu ifade etti. HDP’nin muhalefet partileriyle görüşmelerinde kesinlikle “seçim ittifakı arayışı” olmadığının altını çizen Sancar, “Demokrasi ittifakı için de çerçeve oluşturduk ve bunu siyasi partilere sunuyoruz. Bu çerçeve bir müzakere ve diyalog önerisidir. HDP’nin parlamento için herhangi bir ittifaka da ihtiyacı yok. Bütün kamuoyu araştırmaları oylarımızı yeterince yüksek gösteriyor. Biz gösterilenden yüksek oy oranında olduğumuzu biliyoruz. Bizim meselemiz Türkiye’nin barış ve demokrasi sorununa çözüm bulmaktır. Bu çerçevede üzerimize düşen sorumlulukları elbette yerine getiririz. Ama bu görüşmelerde seçim ittifakı kesin bir şekilde gündemde yoktur, seçim güvenliği ve demokrasiye giden yolu birlikte döşeme gündemi vardır. Asıl gündem budur. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve heyetiyle yaptığımız görüşmede de ittifak gündeme gelmedi ama seçim güvenliği en temel meselelerdendir. Bu konuda da hemfikir olduğumuzu görüyoruz. Seçim güvenliğini demokratikleşmeden bağımsız düşünemeyiz. Türkiye’nin demokratik geleceğini güvence altına almaktan ayrı düşünemeyiz” diye konuştu.

Muhalefet cephesine HDP’nin önerisi 1921 Anayasası örneği Muhalefet partileri arasında demokratik parlamenter sisteme dönüş konusunda ortak görüş bulunduğunu belirten Sancar, HDP’nin ise bunun güçlü bir demokrasi çerçevesi içinde olmasını istediğini söyledi. “Bunun için güçlü parlamento, güçlü denetim sistemi ve yerel demokrasi öneriyoruz. Tam da bu temel ilkelerin yer aldığı 1921 Anayasası bu konuda ilham kaynağı olarak değerlendirilebilir” diyen Sancar, “1921 Anayasasının 100’üncü yılı. Bu anayasanın iki temel özelliği var. Biri çok güçlü parlamento diğeri de çok güçlü yerel yönetim sistemi. Bu iki ilkeyi bugün anayasa tartışmalarında veya sistem tartışmalarında ilham kaynağı ve bir müzakere zemini olarak ele almayı öneriyoruz” açıklaması yaptı. Sancar: "İktidar teklifinde samimi bir taraf yok" Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı yeni anayasaya ihtiyaç duyulmasıyla ilgili çağrıyı yorumlayan Sancar, “İktidarın gündeme getirdiği anayasa değişikliğinin bize göre samimi bir tarafı yok. Bunun gerçekten anayasa yapmaya yönelik bir program olarak ortaya konulduğunu düşünmüyoruz. İktidar sıkışmışlıktan kurtulmak için toplumu oyalamaya çalışıyor. Kötü yönetimin faturasının daha fazla konuşulmasını önlemek için gündemi değiştirmeye çalışıyor” dedi.

HDP ve muhalefetçe yeni anayasa denildiğinde demokratik ve özgürlükçü bir anayasanın kast edildiğine işaret eden Sancar, “Eğer iktidar da neyi kast ettiğini ifade ederse böylece gölge boksu olmaktan çıkar anayasa tartışmaları, daha samimi ve daha düzgün bir çerçeveye oturur. Ama iktidarın böyle bir niyetinin olduğunu düşünmüyoruz. Reform dediği her yerde mevcut durumdan daha kötüye gittiğimizi tecrübe ettik. Korkarız ki yeni anayasa derken de mevcut anayasanın gerisine düşecek bir teklifle ortaya çıkacaklardır” diye konuştu. HDP İyi Parti’yle de bir araya gelecek mi? HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Saadet Partisi ve CHP sonrasında Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’yle devam edecek muhalefet partileriyle görüşme trafiğinde İyi Parti’den randevu talep edip etmeme konusunda, “biçimine karar verme” vurgusunda bulundu. Sancar, “Bizim İyi Parti ile görüşme isteğimiz devam ediyor. Resmi talep konusunu değerlendiriyoruz. Bu görüşmelerden sonra o konuda tavrımızı ve kararımızı sizlerle paylaşacağız. Herhangi bir muhalefet partisini dışarıda bırakmak, görüşmemek gibi bir tavrımız yok. Biz Türkiye’de diyalogun, müzakerenin ve tartışmanın demokratik siyasetin temel unsurları olduğuna inanıyoruz. HDP demokratik siyasette ısrarcıdır. Böyle bir tutumumuz olduğu için de bütün muhalefet partileri ile görüşmeyi esas alıyoruz. Bunun hangi biçimde olabileceğini, İyi Parti ile görüşmenin hangi biçimde olabileceğini tartışacağız. Kendilerine bu görüşlerimizi ileteceğiz” ifadesini kullandı.

HDP muhalefet partilerine neleri öneriyor? HDP olarak görüşmelerinde muhalefet partilerine üç başlıkta sundukları müzakere çerçevesi olduğunu açıklayan Sancar, “Bunlardan birincisi Türkiye’nin özellikle OHAL ile yaşamaya başladığı ağır adaletsizlik hallerini nasıl birlikte tamir edebileceğimiz meselesidir. Özellikle yargı alanında yaşanan sorunların büyük adaletsizlik meselesi haline geldiğini görüyoruz. Çeşitli örnekler arasında Enis Berberoğlu davası da var. Özellikle AİHM kararından itibaren Demirtaş ve diğer tutuklu ve hükümlü arkadaşlarımızın durumu da özel bir önem kazandı. Ama iktidar AİHM kararını bağlayıcı bulmadığını ve yerine getirmeyeceğini belirtiyor. Bunun apaçık Anayasa'nın 90. Maddesinin ihlali anlamına geldiğini bir kez daha vurgulayalım. CHP yetkilileri de bundan önce yaptıkları açıklamalarda aynı görüşü dile getirmişlerdi. Burada fikir ayrılığı gözükmüyor” dedi. İkinci olarak OHAL KHK’leriyle başlayan belediyelere yönelik kayyum uygulamasını başlık olarak getirdiklerini açıklayan Sancar, “Bizler kayyım rejiminin en başta yerel yönetimleri hedef aldığını ama sadece yerel yönetimlerle sınırlı bir uygulama olmadığını dile belirtiyoruz. Nitekim üniversitelere rektör atama usulü bir kayyım sistemi olarak ortaya çıkarmıştır. Kayyım rejimine karşı mücadele demokrasi mücadelesidir, insanların kendilerini yönetme hakkını savunması meselesidir. Sivil topluma da yaygınlaştırılmak isteniyor yeni çıkan kanunla. Bütün derneklere iktidarın kayyım atama imkanı yeni düzenlemede var. Bu uygulamaya karşı bütün muhalefet partilerinin ortak bir tutum sergileyebilmesinin önemine işaret ediyoruz” diye konuştu.