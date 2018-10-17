HABER

"Parlamento artık daha etkin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: - "Yeni sistem, Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacaktır. Hep beraber bu kazanımları yaşayacağız, göreceğiz. Parlamento artık çok daha fazla etkin durumda" - "(İçtüzük değişikliği) Yeni sisteme uyumla alakalı yaptığımız değişiklik, sistemin çalışması noktasında eksiklikleri aşmış durumda. Ama yeni bir İçtüzük yapma konusunda biz istekliyiz, diğer partiler bu noktada katkı sunarlarsa hep beraber bunu hayata geçirebiliriz"

YILDIZ AKTAŞ - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yeni sistem, Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacaktır. Hep beraber bu kazanımları yaşayacağız, göreceğiz. Parlamento artık çok daha fazla etkin durumda." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrasında artık kanunların, sadece milletvekillerinin teklifleriyle yapıldığını ifade etti.

Milletvekillerinin yasa teklifinin sunumundan, komisyon ve Genel Kurul'a kadar tüm aşamalarda aktif olduklarına dikkati çeken Muş, "Milletvekilleri aktif bir şekilde yasama faaliyetleri içerisinde yer almakta." ifadelerini kullandı.

"Parlamentonun eskisi kadar etkin olmadığı." şeklindeki eleştirilerin referandum öncesinden beri sürekli gündeme getirildiğini ve bunun doğru olmadığını dile getiren Muş, "Bu bilgi kirliliği üzerinde halen ısrar ediyorlar. Kanun yapma tekeli sadece TBMM'nindir. Bunun haricinde hiç kimse Türkiye'de kanun yapamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de kanunlarda değişiklik yapamaz, kanunları değiştiremez. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili düzenleme yapamazlar. Dolayısıyla kanunla düzenlenmiş bir alanı CBK ile değiştiremezler. Bu tekel sadece parlamentonun elindedir. TBMM, hiç olmadığı kadar şu an yasama ve denetim faaliyetlerinde çok daha etkin bir durumda." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığınca hazırlanacak tek teklifin Merkezi Yönetim Bütçesi olduğuna işaret eden Muş, bu teklifin de TBMM'nin önüne geleceğini ve Meclisin karara bağlayacağını söyledi.

Bütçenin bugün Meclise gelmesini beklediklerini bildiren Muş, Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildikten sonra aralık ayında Genel Kurul'da görüşmelerin tamamlanacağını vurguladı.

Kanun tekliflerinin komisyonlara geç havale edildiği yönündeki eleştirilerle ilgili de Meclis Başkanlığınca açıklama yapıldığını hatırlatan Muş, tekliflerin sırası geldikçe komisyonlara gönderdiğini, gündeme alıp almamaya da komisyonların karar verdiğini belirtti.

Muş, "Yeni sistem, Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacaktır. Hep beraber bu kazanımları yaşayacağız, göreceğiz. Hızlı karar alma mekanizmasından tutun da siyasi istikrara kadar pek çok alanda bunun faydalarını göreceğiz. Bazı eleştiri ve bilgi kirliklerine de katılmıyorum. Parlamento artık çok daha fazla etkin durumda." dedi.

- "Yeni tüzüğe ihtiyaç var"

TBMM İçtüzüğünün, muhalefet şehri olmadan komisyonda kabul edildiğini ve Genel Kuruldan mutabakatla geçtiğini belirten Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçtüzükteki değişiklikle yeni sisteme adaptasyon sağlandı. Şu an bu tüzük kabul edildi. Yeni baştan, sıfır, yeni sisteme uygun, yeni bir tüzük yazalım gibi bir ihtiyacın olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir ihtiyaç var ama buna diğer partilerin de katkı sunması gerekir. Onlar da katkı sunarsa hep beraber yeni bir İçtüzük kaleme alabiliriz. Çünkü şu anki tüzüğümüz pek çok değişiklikle bugünlere geldi. Sıfırdan yeni bir tüzük yazabilir miyiz? Yazabiliriz, biz buna istekli ve arzuluyuz. Ama şu an itibarıyla yeni sisteme uyum ile alakalı yaptığımız değişiklik sistemin çalışması noktasında eksiklikler aşmış durumda. Şu an bir sorun görünmüyor. Ama yeni bir İçtüzük yapma konusunda biz istekliyiz, diğer partiler bu noktada katkı sunarlarsa hep beraber bunu hayata geçirebiliriz."

PARTNERBu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...Bu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...
29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak 29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak
İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Içtüzük

En Çok Okunan Haberler

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

İlginizi Çekebilir

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak

29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak

İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!

İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!

Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den önemli açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.