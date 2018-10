"Parlamento artık daha etkin"

"Parlamentonun eskisi kadar etkin olmadığı." şeklindeki eleştirilerin referandum öncesinden beri sürekli gündeme getirildiğini ve bunun doğru olmadığını dile getiren Muş, "Bu bilgi kirliliği üzerinde halen ısrar ediyorlar. Kanun yapma tekeli sadece TBMM'nindir. Bunun haricinde hiç kimse Türkiye'de kanun yapamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de kanunlarda değişiklik yapamaz, kanunları değiştiremez. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili düzenleme yapamazlar. Dolayısıyla kanunla düzenlenmiş bir alanı CBK ile değiştiremezler. Bu tekel sadece parlamentonun elindedir. TBMM, hiç olmadığı kadar şu an yasama ve denetim faaliyetlerinde çok daha etkin bir durumda." şeklinde konuştu.

"İçtüzükteki değişiklikle yeni sisteme adaptasyon sağlandı. Şu an bu tüzük kabul edildi. Yeni baştan, sıfır, yeni sisteme uygun, yeni bir tüzük yazalım gibi bir ihtiyacın olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir ihtiyaç var ama buna diğer partilerin de katkı sunması gerekir. Onlar da katkı sunarsa hep beraber yeni bir İçtüzük kaleme alabiliriz. Çünkü şu anki tüzüğümüz pek çok değişiklikle bugünlere geldi. Sıfırdan yeni bir tüzük yazabilir miyiz? Yazabiliriz, biz buna istekli ve arzuluyuz. Ama şu an itibarıyla yeni sisteme uyum ile alakalı yaptığımız değişiklik sistemin çalışması noktasında eksiklikler aşmış durumda. Şu an bir sorun görünmüyor. Ama yeni bir İçtüzük yapma konusunda biz istekliyiz, diğer partiler bu noktada katkı sunarlarsa hep beraber bunu hayata geçirebiliriz."