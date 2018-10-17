"Parlamento artık daha etkin"

YILDIZ AKTAŞ - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yeni sistem, Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacaktır. Hep beraber bu kazanımları yaşayacağız, göreceğiz. Parlamento artık çok daha fazla etkin durumda." dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrasında artık kanunların, sadece milletvekillerinin teklifleriyle yapıldığını ifade etti. Milletvekillerinin yasa teklifinin sunumundan, komisyon ve Genel Kurul'a kadar tüm aşamalarda aktif olduklarına dikkati çeken Muş, "Milletvekilleri aktif bir şekilde yasama faaliyetleri içerisinde yer almakta." ifadelerini kullandı. "Parlamentonun eskisi kadar etkin olmadığı." şeklindeki eleştirilerin referandum öncesinden beri sürekli gündeme getirildiğini ve bunun doğru olmadığını dile getiren Muş, "Bu bilgi kirliliği üzerinde halen ısrar ediyorlar. Kanun yapma tekeli sadece TBMM'nindir. Bunun haricinde hiç kimse Türkiye'de kanun yapamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de kanunlarda değişiklik yapamaz, kanunları değiştiremez. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili düzenleme yapamazlar. Dolayısıyla kanunla düzenlenmiş bir alanı CBK ile değiştiremezler. Bu tekel sadece parlamentonun elindedir. TBMM, hiç olmadığı kadar şu an yasama ve denetim faaliyetlerinde çok daha etkin bir durumda." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığınca hazırlanacak tek teklifin Merkezi Yönetim Bütçesi olduğuna işaret eden Muş, bu teklifin de TBMM'nin önüne geleceğini ve Meclisin karara bağlayacağını söyledi. Bütçenin bugün Meclise gelmesini beklediklerini bildiren Muş, Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildikten sonra aralık ayında Genel Kurul'da görüşmelerin tamamlanacağını vurguladı. Kanun tekliflerinin komisyonlara geç havale edildiği yönündeki eleştirilerle ilgili de Meclis Başkanlığınca açıklama yapıldığını hatırlatan Muş, tekliflerin sırası geldikçe komisyonlara gönderdiğini, gündeme alıp almamaya da komisyonların karar verdiğini belirtti. Muş, "Yeni sistem, Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacaktır. Hep beraber bu kazanımları yaşayacağız, göreceğiz. Hızlı karar alma mekanizmasından tutun da siyasi istikrara kadar pek çok alanda bunun faydalarını göreceğiz. Bazı eleştiri ve bilgi kirliklerine de katılmıyorum. Parlamento artık çok daha fazla etkin durumda." dedi. - "Yeni tüzüğe ihtiyaç var" TBMM İçtüzüğünün, muhalefet şehri olmadan komisyonda kabul edildiğini ve Genel Kuruldan mutabakatla geçtiğini belirten Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: