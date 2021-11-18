HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Parlamentoda Boris Johnson'a sert çıkış

Parlamentoda Boris Johnson'a sert çıkış

18.11.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, parlamentoda tartışma kurallarına uymayan Başbakan Boris Johnson’a “Başbakan yerinize oturun” diyerek sert çıktı.

İngiltere’de alt meclis olan Avam Kamarasında muhalefet İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer, eski bir Muhafazakar Parti milletvekilinin bir sağlık firması için lobi yaparak hükümetten 600 milyon pound değerinde kontrat imzalaması konusunda inceleme istedi.

KURALLARA UYMADI

Görüşme sırasında Starmer, Başbakan Johnson’a “Bunun köküne inmenin tek bir yolu var. O (başbakan) eğer bu öğleden sonra İşçi Partisi'nin önergesine oy verirse, bu soruşturma başlar. Lehte mi oy verecek yoksa başka bir örtbas için mi oy verecek?” dedi. Başbakan Johnson, Starmer’in kendisine yönelttiği soruya parlamento müzakere kurallarına uymadan yanıtlamaya çalıştı.

"BAŞBAKAN OLABİLİRSİNİZ YETKİLİ BENİM"

Bunun üzerine eski İşçi Parti Milletvekili Avam Kamarası Başkanı Sir Hoyle, Johnson’ın sözünü keserek, “Başbakan yerinize oturun. Bana müdahale edemezsiniz. Siz bu ülkenin başbakanı olabilirsiniz ama burada yetkili benim!” diyerek çıkıştı ve söz sırasını Johnson’dan aldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdiBebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Onay bekliyordu! 10 milyonu satıldıOnay bekliyordu! 10 milyonu satıldı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Fetullah Gülen'in yeğeni konuştu: Soyadımın gülen olması...

Fetullah Gülen'in yeğeni konuştu: Soyadımın gülen olması...

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.