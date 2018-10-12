"Parlamentoda kavga eden olmayacağız"

ERZİNCAN (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, "Biz artık parlamento da kavga eden olmayacağız, ayrım yapmayacağız." dedi.
Mehmet Salim Ensarioğlu, partisinin "İyiler Kervanı Yollarda" projesi kapsamında geldiği Erzincan'da, beraberindeki partisinin Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve Erzincan İl Başkanı Ümit Özker ile basın toplantısı düzenledi.
Ensarioğlu, sivil toplum kuruluşlarını dinlemek için yola çıktıklarını belirterek, "İYİ Parti'de hepimiz bir aradayız. Biz artık parlamento da kavga eden olmayacağız, ayırım yapmayacağız. Türkiye dünyadan kopmamalıdır. Türkiye tek adam sistemi ile yönetilmemelidir." diye konuştu.
Proje kapsamında ülkeyi gezdiklerini anlatan Ensarioğlu, "Bütün Türkiye'yi geziyoruz. Halkımızın taleplerini parlamentoya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Çulhaoğlu da partinin kararı doğrultusunda Türkiye'yi dolaşmak üzere yürütülen proje kapsamında 56 ili gezdiklerini ve Erzincan'a geldiklerini belirtti.
Çulhaoğlu, "Arkadaşlarımız, İyi Parti olarak Türkiye'yi dolaştı. Vatandaşlarımızla çok sıkı bir diyalog içerisinde, önümüzde ki yerel seçimler nedeniyle vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip, isteklerini alıp, parlamentoda değerlendirmek üzere yollara düştük." dedi.
- CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin devri
Çulhaoğlu, bir gazetecinin "CHP'nin kontrolündeki İş Bankası hisselerinin hazineye devri konusunun Meclise gelmesi halinde İYİ Parti'nin tutumunun ne olacağını" sorması üzerine şunları söyledi:
"Türkiye'de bizim Anayasamız özellikle mülkiyeti teminat altına almıştır. Bir tapu güvenliği vardır. Yani insanların vasiyetleri doğrultusunda da gerekli işlemler yapılır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk vasiyet etmiş ve hisseleri CHP'ye ve Tarih Kurumuna parasal kaynak aktarılmak üzere vermiş."
İş Bankası hisseleri meselesinin daha önce de gündeme geldiğine değinen Çulhaoğlu, bu işin arkasında ekonomik kriz nedeniyle kaynak yaratabilme çabasının olduğunu ancak bunu doğru bulmadıklarını vurguladı.
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