HABER

"Parlamentoda kavga eden olmayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu: - "Biz artık parlamento da kavga eden olmayacağız, ayrım yapmayacağız" - "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk vasiyet etmiş ve hisseleri CHP'ye ve Tarih Kurumu'na parasal kaynak aktarılmak üzere vermiş"

ERZİNCAN (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, "Biz artık parlamento da kavga eden olmayacağız, ayrım yapmayacağız." dedi.

Mehmet Salim Ensarioğlu, partisinin "İyiler Kervanı Yollarda" projesi kapsamında geldiği Erzincan'da, beraberindeki partisinin Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve Erzincan İl Başkanı Ümit Özker ile basın toplantısı düzenledi.

Ensarioğlu, sivil toplum kuruluşlarını dinlemek için yola çıktıklarını belirterek, "İYİ Parti'de hepimiz bir aradayız. Biz artık parlamento da kavga eden olmayacağız, ayırım yapmayacağız. Türkiye dünyadan kopmamalıdır. Türkiye tek adam sistemi ile yönetilmemelidir." diye konuştu.

Proje kapsamında ülkeyi gezdiklerini anlatan Ensarioğlu, "Bütün Türkiye'yi geziyoruz. Halkımızın taleplerini parlamentoya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Çulhaoğlu da partinin kararı doğrultusunda Türkiye'yi dolaşmak üzere yürütülen proje kapsamında 56 ili gezdiklerini ve Erzincan'a geldiklerini belirtti.

Çulhaoğlu, "Arkadaşlarımız, İyi Parti olarak Türkiye'yi dolaştı. Vatandaşlarımızla çok sıkı bir diyalog içerisinde, önümüzde ki yerel seçimler nedeniyle vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip, isteklerini alıp, parlamentoda değerlendirmek üzere yollara düştük." dedi.

- CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin devri

Çulhaoğlu, bir gazetecinin "CHP'nin kontrolündeki İş Bankası hisselerinin hazineye devri konusunun Meclise gelmesi halinde İYİ Parti'nin tutumunun ne olacağını" sorması üzerine şunları söyledi:

"Türkiye'de bizim Anayasamız özellikle mülkiyeti teminat altına almıştır. Bir tapu güvenliği vardır. Yani insanların vasiyetleri doğrultusunda da gerekli işlemler yapılır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk vasiyet etmiş ve hisseleri CHP'ye ve Tarih Kurumuna parasal kaynak aktarılmak üzere vermiş."

İş Bankası hisseleri meselesinin daha önce de gündeme geldiğine değinen Çulhaoğlu, bu işin arkasında ekonomik kriz nedeniyle kaynak yaratabilme çabasının olduğunu ancak bunu doğru bulmadıklarını vurguladı.

PARTNER7 yıl önce Tibet'ten getirdi! Yetişemiyor...7 yıl önce Tibet'ten getirdi! Yetişemiyor...
Kılıçdaroğlu: Hayal kırıklığına uğrayan AK Parti'li kardeşlerimizle ittifak yapacağızKılıçdaroğlu: Hayal kırıklığına uğrayan AK Parti'li kardeşlerimizle ittifak yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan İYİ Parti Adana Millvetvikili Mehmet Metanet Çulhaoğlu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salih Ensarioğlu

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

İlginizi Çekebilir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecek

Hitler selamına benzetiltiği için yasaklanmıştı! MHP'den 'bozkurt işareti' tepkisi

Hitler selamına benzetiltiği için yasaklanmıştı! MHP'den 'bozkurt işareti' tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu: AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu: AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız

CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Canan Kaftancıoğlu: Bu akşam sürprizimiz olacak

CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Canan Kaftancıoğlu: Bu akşam sürprizimiz olacak

MHP'den 'kayıp kaçak' ve 'TRT payı' teklifi

MHP'den 'kayıp kaçak' ve 'TRT payı' teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.