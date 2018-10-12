"Parlamentoda kavga eden olmayacağız"

ERZİNCAN (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, "Biz artık parlamento da kavga eden olmayacağız, ayrım yapmayacağız." dedi.

Mehmet Salim Ensarioğlu, partisinin "İyiler Kervanı Yollarda" projesi kapsamında geldiği Erzincan'da, beraberindeki partisinin Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve Erzincan İl Başkanı Ümit Özker ile basın toplantısı düzenledi.

Ensarioğlu, sivil toplum kuruluşlarını dinlemek için yola çıktıklarını belirterek, "İYİ Parti'de hepimiz bir aradayız. Biz artık parlamento da kavga eden olmayacağız, ayırım yapmayacağız. Türkiye dünyadan kopmamalıdır. Türkiye tek adam sistemi ile yönetilmemelidir." diye konuştu.

Proje kapsamında ülkeyi gezdiklerini anlatan Ensarioğlu, "Bütün Türkiye'yi geziyoruz. Halkımızın taleplerini parlamentoya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Çulhaoğlu da partinin kararı doğrultusunda Türkiye'yi dolaşmak üzere yürütülen proje kapsamında 56 ili gezdiklerini ve Erzincan'a geldiklerini belirtti.

Çulhaoğlu, "Arkadaşlarımız, İyi Parti olarak Türkiye'yi dolaştı. Vatandaşlarımızla çok sıkı bir diyalog içerisinde, önümüzde ki yerel seçimler nedeniyle vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip, isteklerini alıp, parlamentoda değerlendirmek üzere yollara düştük." dedi.