HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Parlamentodan geçti: Avusturya'ya aşı zorunluluğu geliyor

Parlamentodan geçti: Avusturya'ya aşı zorunluluğu geliyor

20.01.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya, ilk AB ülkesi olarak aşı zorunluluğunun uygulanmasını onayladı.

Parlamentodan geçti: Avusturya'ya aşı zorunluluğu geliyor

Uygulama 4 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek. Aşı olanlar için de aşı piyangosu düzenlenecek.Aşı zorunluluğu, Avusturya Parlamentosu'nda saatler süren tartışmanın ardından Perşembe akşamı yapılan oylamada 33'e karşı 137 oyla kabul edildi. Avusturya böylece aşı zorunluğunu kabul eden, ilk Avrupa Birliği üyesi oldu. 4 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan yasal düzenleme uyarınca,aşı yaptırmaktan kaçınanlar Mart ortasından itibaren 600 ila 3 bin 600 euro arasında değişen yüksek para cezalarına çarptırılacak.

Yasal düzenlemede bazı istisnalar da bulunuyor. Hamileler ve tıbbi engelleri bulunan kişiler, aşı olmayabilecek. Ayrıca 14 yaşın altındaki çocuklar da aşı zorunluluğundan muaf tutuluyor.

Mart ortasına kadar olan süre, her hanenin yazılı olarak bilgilendirilmesi amacıyla bir geçiş dönemi olarak öngörülüyor. Bu süre içinde aşı olmayanlar cezaya çarptrılmayacak. Ancak sonrasında aşı olmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak ve böylece bu kişilerin para cezasına çarptırılmaları gündeme gelecek.

Yasal işlemin tekrarlanması durumunda ceza artacak

Yasa, Avusturya'da ana ve ikinci ikametgahı olanların aşı belgelerini ibraz etmemeleri durumunda haklarında yasal işlem başlatılmasını öngörüyor. Trafik kontrollerinde de aşı belgesi sorulabilecek. Para cezası da söz konuşu kişinin gelirine ve sahip olduğu mal varlığına göre tespit edilecek. Kişinin hakkındaki suç duyurusunun tekrarlanması halinde de para cezası arttırılacak. Yasada hapis cezası uygulaması ise yer almıyor.

Aşı zorunluluğuna ilişkin yasal düzenleme, koalisyon ortakları Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Yeşiller, Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberallerin işbirliğinde hazırlandı. Parlamentoda yapılan oylamada sadece sağ popülist Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) milletvekilleri ret oyu kullandı.

Aşı piyangosu düzenlenecek

Koalisyon ortakları ayrıca aşı oranını artırmak için bir teşvik ve ödüllendirme paketi üzerinde de anlaştı. Aşılanan kişilere 500 euroluk ödülün yer aldığı bir aşı piyangosu organize edilmesi planlanıyor. Ayrıca aşı oranlarını artıran belediyelere de mali destek verilmesi düşünülüyor.

AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Türkiye ve İsrail arasında kritik görüşmeTürkiye ve İsrail arasında kritik görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

Aşk bombası! Seyirci hemen fark etti

Aşk bombası! Seyirci hemen fark etti

İstanbul'da aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire hayatını kaybetti

İstanbul'da aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire hayatını kaybetti

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.