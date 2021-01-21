Parler yeniden çevrimiçi oldu

“Merhaba dünya, bu şey açık mı?” Ardından “Her türlü sorunu önümüzde çözeceğiz ve yakında hepinizi tekrar karşılamayı planlayacağız” şeklinde bir takip mesajı geliyor.

Parler, geçen pazar, Amazon’un hizmet şartlarını ihlal ettiği için şirketin barındırma hizmetlerine erişimini askıya aldığında çevrimdışı oldu. Aynı hafta sonu, Google ve ardından Apple, Parler’ın uygulamasını kendi pazarlarından kaldırdı. Yürütme eylemleri, Trump destekçilerinin ve aşırı sağcıların platformu 6 Ocak’ta beş kişinin ölümüne neden olan ölümcül ABD Kongre Binası saldırısını düzenlemek için kullandığına dair kanıtların ortaya çıkmasının ardından geldi.

PARLER CEO'SU EMİN KONUŞTU

Hafta sonu yaptığı bir röportajda Matze, Fox News’e platformun “ayın sonunda” tekrar açılacağından emin olduğunu söyledi. CNN’e göre Parler’in alan adı, geçmişte 8chan ve The Daily Stormer gibi web sitelerine güvenli bir sığınak sunduğu bilinen bir DNS sağlayıcısı olan Epik’te kayıtlı. Netflix’in ağ ve sistemlerden sorumlu başkan yardımcısı Dave Temkin’in bir tweet’i, web sitesine Rusya’nın DDOS Guard’ına ev sahipliği yaptığını öne sürüyor.