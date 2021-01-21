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Parler yeniden çevrimiçi oldu

21.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Parler yeniden çevrimiçi oldu

Amazon’un barındırma sunucularına erişimini kaybettikten bir hafta sonra, Parler web sitesi sınırlı biçimde yeniden çevrimiçi oldu. Bugün siteyi ziyaret ettiğinizde CEO John Matze’den bir mesaj çıkıyor.

“Merhaba dünya, bu şey açık mı?” Ardından “Her türlü sorunu önümüzde çözeceğiz ve yakında hepinizi tekrar karşılamayı planlayacağız” şeklinde bir takip mesajı geliyor.

Parler, geçen pazar, Amazon’un hizmet şartlarını ihlal ettiği için şirketin barındırma hizmetlerine erişimini askıya aldığında çevrimdışı oldu. Aynı hafta sonu, Google ve ardından Apple, Parler’ın uygulamasını kendi pazarlarından kaldırdı. Yürütme eylemleri, Trump destekçilerinin ve aşırı sağcıların platformu 6 Ocak’ta beş kişinin ölümüne neden olan ölümcül ABD Kongre Binası saldırısını düzenlemek için kullandığına dair kanıtların ortaya çıkmasının ardından geldi.

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Hafta sonu yaptığı bir röportajda Matze, Fox News’e platformun “ayın sonunda” tekrar açılacağından emin olduğunu söyledi. CNN’e göre Parler’in alan adı, geçmişte 8chan ve The Daily Stormer gibi web sitelerine güvenli bir sığınak sunduğu bilinen bir DNS sağlayıcısı olan Epik’te kayıtlı. Netflix’in ağ ve sistemlerden sorumlu başkan yardımcısı Dave Temkin’in bir tweet’i, web sitesine Rusya’nın DDOS Guard’ına ev sahipliği yaptığını öne sürüyor.

Ancak çevrimiçi olmak, Parler’ın tamamen çalışır durumda olduğunu söylemeden önce çözmesi gereken zorluklardan yalnızca biri. App Store ve Google Play’e erişim olmadan Parler kullanıcıları, yazılımı telefonlarına yüklemenin kolay bir yolunu bulamayacak. Sideloading, Android’de bir seçenek elbet ancak pek yaygın değil. Parler için App Store ve Google Play’e geri dönmek, Apple’ın ve Google’ın kurallarına göre oynamak anlamına gelecektir.

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