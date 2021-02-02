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Parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

02.02.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.Kahta ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan ve yüzük dolayısıyla ağrıları olan Esma Pektaş, itfaiye müdürlüğüne gelerek yardım istedi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Kahta ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan ve yüzük dolayısıyla ağrıları olan Esma Pektaş, itfaiye müdürlüğüne gelerek yardım istedi. İtfaiye erleri Pektaş’ın parmağında bulunan yüzüğü kesme aletiyle dikkatli bir şekilde kesmeye başladı. İtfaiye erlerinin titiz çalışmaları sonucunda parmağa sıkışan yüzük kesilerek alındı. Pektaş, çalışmalarından dolayı itfaiye erlerine teşekkür etti.

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