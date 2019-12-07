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Parmağı kapı topuzuna sıkıştı, yardımına itfaiye ekipleri yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 8 yaşındaki çocuğun kapı koluna sıkışan parmağı, itfaiye ekipleri tarafından yapılan 2 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.Diyarbakır’da oyun oynarken işaret parmağı kapı koluna sıkışan 8 yaşındaki Esvet Kaya, kapı kolu ile birlikte hastaneye götürüldü.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki çocuğun kapı koluna sıkışan parmağı, itfaiye ekipleri tarafından yapılan 2 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.
Diyarbakır’da oyun oynarken işaret parmağı kapı koluna sıkışan 8 yaşındaki Esvet Kaya, kapı kolu ile birlikte hastaneye götürüldü. Kaya’nın parmağını kapı kolunun topuzundan çıkaramayan hastane görevlileri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğu araçla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı’na bağlı Bağlar İtfaiye Grup Amirliği binasına götürdü. Ekipler, burada yaptıkları 2 saatlik çalışma sonrası Kaya’nın parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.
Evde oyun oynarken parmağını kapının topuzuna sıkıştırdığını belirten Esvet Kaya, "Parmağım bir anda kapı topuzunda sıkıştı, daha sonra itfaiyeci amcalar çıkardı. Onlara çok teşekkür ederim" dedi.
Küçük çocuk daha sonra hastanenin acil servisine götürülerek parmağı sarıldıktan sonra eve gönderildi.

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