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Parmağı metal halkaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 16:36 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da işaret parmağı evde kapı kilidindeki metal halkaya sıkışan Merdan Arslan (6), hastanede itfaiye tarafından kurtarıldı.

Parmağı metal halkaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da işaret parmağı evde kapı kilidindeki metal halkaya sıkışan Merdan Arslan (6), hastanede itfaiye tarafından kurtarıldı.
Merdan Arslan, ailesiyle oturduğu evde kapı kilidindeki deliğe sağ elinin işaret parmağını soktu. Arslan'ın parmağı, delikte bulunan metal halkaya sıkıştı. Arslan, parmağını çıkaramayınca ailesi 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, metal halkayı yerinden söktü. Arslan, parmağındaki halka ile Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan'ın parmağındaki metal halka, hastaneye çağrılan itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı. Arslan, hastanede tedaviye alındı.

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Parmağı metal halkaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıParmağı metal halkaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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