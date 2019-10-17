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Parmağı vanaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 21:01 | Son Güncelleme

DÜZCE’nin Gölyaka ilçesinde, evin ardiyesinde bulunan su vanasını temizlemek isteyen Batuhan Ekşi’nin (12) parmağı vanaya sıkıştı.

Parmağı vanaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Gölyaka ilçesinde, evin ardiyesinde bulunan su vanasını temizlemek isteyen Batuhan Ekşi’nin (12) parmağı vanaya sıkıştı. İtfaiye, çocuğun sıkışan parmağını, vanayı keserek çıkardı.
Olay, akşam saatlerinde Gölyaka Yazıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Batuhan Ekşi, evinin arkasında bulunan ardiyede, boşta duran su vanasının içini temizlemek istedi. Batuhan’ın sol elinin işaret parmağı vanaya sıkıştı. Batuhan Ekşi’nin ailesi, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtaramayınca durumu 112 Acil'e haber verdi. Sağlık ekipleri çocuğu Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil Servis'e gelen itfaiye ekibi vanayı keserek küçük çocuğun parmağını çıkardı. Parmağının kırık olduğu anlaşılan Batuhan Ekşi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

FOTOĞRAFLI

Parmağı vanaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıParmağı vanaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıParmağı vanaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıParmağı vanaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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